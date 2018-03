Freitag, 19.30 Uhr, kommt Fortuna Düsseldorfs U 23 ins Stadion Niederrhein. Bei RWO ist nicht nur der Mittelstürmer derzeit ziemlich gut drauf.

Mike Terranova blickt entspannt in die nächsten Wochen, auch wenn die viele Spiele bringen werden. Aber mit Robert Fleßers und Jannik Löhden sowie kürzlich schon Philipp Gödde haben sich drei Leistungsträger zurück gemeldet, die die Tiefe im Kader verbessern. Sicher ist, dass sich Gödde nach seinem starken Auftritt in Erndtebrück heute, 19.30 Uhr, gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf seinen Startelf-Einsatz im Stadion Niederrhein verdient hat.

RWO-Trainer Terranova: „Er war auch gegen Uerdingen schon der Gewinner des Spiels und soll uns weiter nach vorn bringen.“ Denn gegen die Düsseldorfer, zuletzt stark gerupft, haben die Rot-Weißen einen Dreier eingeplant.

„Wir wollen unsere Serie fortsetzen und den Druck auf die Mannschaften vorne erhöhen.“ Zumindest im Fall von Uerdingen hätte das fast Früchte getragen. In Essen hatte der KFC in letzter Sekunde viel Glück. Die Tore zum 2:2 nach 0:2 fielen erst in der Nachspielzeit.

Aber der Blick der Trainers richtet sich zuerst auf sein Team. Dort fehlt mit Rafael Garcia (Muskelfaserriss) nur ein Spieler aus dem Stamm. Für Fleßers und Löhden dürfte es nach ihren Pausen zu früh für die volle Distanz sein. Was sie leisten können, zeigte vor allem Fleßers bei seinem Einsatz in Erndtebrück. „Mit ihm müssten wir umstellen“, weiß Terranova und hat das gegen Düsseldorf eigentlich nicht vor. Gödde gefällt ihm im Zentrum, Raphael Steinmetz dahinter. „Er macht viel und opfert sich für die Mannschaft auf“, lobt Terranova den Heimkehrer aus Wuppertal.

„Ich will ihn wieder mehr im Strafraum sehen“, gönnt er ihm endlich sein erstes Tor. Hinter den Stürmern dürfte es im Großen und Ganzen wie in Erndtebrück losgehen. Patrick Bauder gibt den Spielgestalter, auf den Außen sorgen Patrick Schikowski und Maik Odenthal für Bewegung.

Wegen vieler Spiele wird demnächst rotiert

Yassin Ben Balla ist als Balleroberer genau so gesetzt wie die Viererkette um Daniel Heber, Felix Haas, Kai Nakowitsch und Tim Hermes. „Bald werden wir aber rotieren“, kündigt Terranova Atempausen für die intensiven Wochen an.