Seit dem Sieg bei Rot-Weiß Oberhausen (3:1) ist die A-Jugend des VfL Bochum der Qualifikation für die Endrunde der U19-Bundesliga näher denn je.

Während der FC Schalke 04 vom Platz an der Sonne grüßt und die erneute Halbfinalteilnahme der A-Junioren-Bundesliga fest im Blick hat, duellieren sich der BVB-Nachwuchs und der VfL Bochum um das letzte der zwei begehrten Tickets für das Kräftemessen der vier besten Jugendmannschaften Deutschlands. Vor dem 3:1-Auswärtserfolg in Oberhausen waren die Bochumer noch ein ganzes Stück von dem zweiten Tabellenplatz entfernt, die drei zusätzlich erspielten Punkte bringen die Grammozis-Elf jedoch bis auf einen Zähler an die Dortmunder Borussia heran.

Die Borussen, die im Topspiel auf Schalke (2:4) und im Verbandspokal gegen Lippstadt (0:2) zuletzt Federn ließen, müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um den VfL-Tross auf Schlagdistanz zu halten. Denn: Der jüngste 3:1-Sieg gegen RWO war bereits der dritte Pflichtspielerfolg in Serie - zuvor standen der MSV Duisburg (2:1) und die DJK TuS Hordel (3:0) mit leeren Händen da. Die Dortmunder sollten vor den Bochumern also gewarnt sein.





In der jetzt anstehenden Länderspielpause testen die Bochumer zweifach, anschließend steht das Viertelfinalspiel im Westfalenpokal auf dem Programm - in dem die Dortmunder seit Mittwoch nun nicht mehr vertreten sind. VfL-Trainer Grammozis möchte den Rhythmus in der langen Pause damit beibehalten, ob des positiven Spielausgangs in Oberhausen zeigt er sich zudem dankbar: "Das heißt, dass die Stimmung dementsprechend positiv sein wird." Der Übungsleiter hofft, dass seine Spieler "den Alltagsstress in den nächsten Wochen ein wenig vergessen" können, um "für den letzten Teil der Meisterschaft Energie zu tanken" - und das Halbfinalticket im letzten Moment möglicherweise noch zu lösen.

Offizielles Ziel sei es, so lange wie möglich oben dranzubleiben und von Spiel zu Spiel zu denken. Seit dem erneuten Sieg bei RWO dürfte die interne Marschroute jedoch anders aussehen, als öffentlich publiziert. Sei es drum: Wenn die Grammozis-Elf weiterhin von Spiel zu Spiel denkt und den positiven Lauf in dieser Art und Weise fortführt, scheint der ganz große Coup tatsächlich möglich zu sein.