Trauerfall beim FSV Duisburg. Das für Sonntag (18.03., 15:30) geplante Landesliga-Heimspiel gegen den FC Kray wird nicht stattfinden. Ein Nachholtermin steht schon fest.

Aufgrund eines vereinsinternen Trauerfalls haben sich beide Vereine darauf geeinigt, das Spiel zu verschieben. Die Nachholpartie soll dann voraussichtlich am 25. April ausgetragen werden.

Einigung mit Staffelleiter und Gegner

Holger Tripp, Spielleiter der Landesliga Niederrhein 2, bestätigte die Spielverlegung. Es liege eine schriftliche Bestätigung vor, dass sich der Todesfall am vergangenen Montag ereignet habe, so Tripp. Aus dem Dokument gehe auch hervor, dass die Gelbsperren einiger Spieler kein Grund für die Bitte waren, die Begegnung später auszutragen. Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten wird die Partie erst am 25. April nachgeholt. Die Duisburger hätten laut Tripp für eine noch spätere Ansetzung plädiert. Die Frage, ob auch Partien anderer Mannschaften des FSV aufgrund des Todesfalls abgesagt werden, konnte er nicht beantworten.

Der FC Kray hat der Verlegung zugestimmt. Muhammet Isiktas äußerte sich folgendermaßen: "Wir haben Verständnis für die Situation des FSV. In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund."