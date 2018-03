Mit einem Bild wollte Superstar Neymar an den verstorbenen Stephen Hawking erinnern. Doch nach seinem Posting hagelte es auf Twitter Kritik.

An Fußball spielen ist für den brasilianischen Superstar Neymar derzeit nicht zu denken. Der Angreifer von Paris St. Germain hat sich einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen und fällt deshalb noch mehrere Monate aus. Aufgrund seiner Verletzung musste Neymar sogar unters Messer und sich einer Operation unterziehen.

Augenscheinlich hat der Brasilianer aufgrund seiner Zwangspause eine Menge Zeit - und erntete mit einem Tweet am Mittwochabend einen veritablen Shitstorm. Auf dem Bild sitzt Neymar gut gelaunt bei strahlendem Sonnenschein oberkörperfrei in einem Rollstuhl, seinen verletzten Fuß hat er in einem orthopädischen Schuh auf dem Rollstuhl abgelegt. Über dem Bild steht der Spruch "Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra." Übersetzt bedeutet der Spruchh soviel wie: "Sie müssen eine positive Einstellung haben und das Beste aus der Situation herausholen, in der Sie sich befinden."

Das Pikante an dem Zitat: Es soll von Stephen Hawking stammen, der am frühen Mittwoch im Alter von 76 Jahren verstarb. Der Astrophysiker galt als einer der intelligentesten Menschen der Welt. Hawking litt an Amytropher Lateralskleroser (ALS), einer unheilbaren Nervenkrankheit. Seit 1968 war der Wissenschaftler deshalb auf einen Rollstuhl angewiesen, später konnte er nur noch über einen Sprachcomputer kommunizieren.



Reichlich Gegenwind bei Twitter

Vermutlich durch dessen Tod fühlte sich Neymar zu seinem Post inspiriert. Doch gut gemeint ist oftmals eben nicht gut gedacht. Der Vergleich kommt in dem sozialen Netzwerk alles andere als gut an und zog bis zum Donnerstagmittag reichlich Kritik nach. Dabei sparten die Nutzer nicht mit Kritik - auch im Hinblick auf die Ablöse von 222 Millionen Euro, die Neymar im Sommer den Parisern wert war.