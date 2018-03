BVB-Angreifer Maximilian Philipp weiß, dass im Hinspiel gegen Salzburg vieles verkehrt lief. Vor dem Rückspiel gelobt er Besserung – die fordert auch sein Trainer.

Nein, Elfmeterschießen hat Borussia Dortmund nicht trainiert vor dem Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale beim FC Salzburg am Donnerstagabend (21 Uhr/live in unserem Ticker). Mit mangelndem Glauben, das 1:2 aus dem Hinspiel noch drehen zu können, hat dies aber nichts zu tun – BVB-Trainer Peter Stöger ist schlicht der Meinung, dass sich diese spezielle Situation schlecht üben lässt: „Es gibt Jungs, die das können“, sagt er. „Da geht es ohnehin mehr um die nervliche Belastung als um eine qualitative Frage. Da brauchst du Jungs, die bereit sind dafür.“

Es gibt ohnehin drängendere Aufgaben für die Dortmunder, und die betreffen jene 90 bis 120 Minuten Spielzeit, bis es überhaupt zum Elfmeterschießen käme. In denen müssen die BVB-Profis einiges besser machen als im Hinspiel: „Die Salzburger legen Wert auf zweite Bälle, Umschaltspiel, Schnelligkeit“, sagt Stöger. „Dagegen waren wir im Heimspiel nicht gut genug aufgestellt. Wir waren von der Kreativität nicht gut, haben das Umschaltspiel nicht optimal verteidigt. Dann kommt halt so ein Ergebnis raus.“

Die BVB-Spieler immerhin sind einsichtig – auch Maximilian Philipp, der am katastrophalen Verlauf des Hinspiels weitgehend unschuldig war: Er wurde erst nach einer guten Stunde eingewechselt, als es bereits 0:2 stand – danach verkürzte Dortmund immerhin noch auf 1:2. „Wir wussten ungefähr, was auf uns zukommt, wir wussten dass Salzburg Qualität hat“, sagt der Angreifer im Rückblick. Wir haben es an diesem Tag nicht gut gemacht, Salzburg war einfach besser.“

Sein Rezept, um die Ausgangslage noch ins positive zu wenden: „Wir müssen mehr Torchancen kreieren, müssen offensiv variabler sein“, fordert Philipp. „Wir wissen aber auch, dass da zu wenig Bewegung war, dass wir uns das Leben selbst schwergemacht haben. Wir müssen defensiv auch als Einheit auftreten, kompakt sein, Wir müssen alle gemeinsam verteidigen und wenn wir offensiv spielen, müssen auch alle dabei sein.“

Er selbst fühlt sich nach seiner langen Pause wegen einer schweren Knieverletzung in der Lage, dabei mitzuhelfen: „Kontinuierlich wird es immer besser, ich fühle mich frisch und wäre bereit“, so der 24-Jährige, der aber auch einräumt: Ich würde sagen, ich bin noch nicht bei 100 Prozent, ich war ja drei Monate komplett raus. Man hat am Sonntag gesehen, dass ich ab der 50. Minute auf dem Zahnfleisch gegangen bin. „Das aber sei „selbstverständlich nach so einer Verletzung, ich war ja auch nicht richtig im Trainingsrhythmus“.

Am Donnerstag soll es besser laufen – für Philipp und auch für den BVB. Dafür ist ein Sieg mit mindestens zwei geschossenen Toren nötig, sonst wäre das Abenteuer Europapokal für Dortmund schon nach dem Achtelfinale beendet.