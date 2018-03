Der Höhenflug von Westfalen-Oberligist ASC 09 Dortmund trägt einen Namen: Maximilian Podehl. Der 20-jährige Stürmer über persönliche Ziele, berufliche Vorsorge und seine sportliche Zukunft.

Nach 18 Spielen steht der ASC in der Oberliga Westfalen vorübergehend auf Rang zwei und stellt den besten Angriff der Liga - nicht zuletzt wegen seiner Tormaschine Maximilian Podehl. Erzielen die Aplerbecker einen Treffer, hat der Mittelstürmer seine Finger - oder eher seine Füße - in aller Regel mit im Spiel. Von 42 ASC-Treffern konnte Podehl bislang 16 Tore selbst erzielen und neun weitere vorbereiten.

Damit ist der 20-Jährige an knapp 60 Prozent aller Torerfolge beteiligt. Eine derart beeindruckende Quote und die Kaltschnäuzigkeit, die seinesgleichen sucht, wecken selbstverständlich Begehrlichkeiten anderer Klubs. Auf Nachfrage bestätigt der Torjäger, dass seine guten Leistungen nicht unentdeckt bleiben. "Ja, natürlich - Interessenten sind da", sagte der Angreifer nach dem 3:0-Sieg gegen RW Ahlen.

Bezüglich seiner Zukunft sei trotz aller Begehrlichkeiten bislang noch keine Entscheidung gefallen. Podehl: "Ich bin unentschlossen. Ich fühle mich hier total wohl." Was der Dortmunder Stürmer nicht außer Acht lässt und seine Weitsicht unter Beweis stellt, ist das Streben nach beruflicher Sicherheit. "Ich mache noch eine Ausbildung nebenbei, mir ist die Zukunft wichtig. Denn ich weiß, wie schnell es mit dem Fußballspielen vorbei sein kann", bekräftigte er nach seinen Scorerpunkten 23 bis 25.

Persönlich wolle er erst einmal gesund bleiben und weiterhin für den ASC auf Torejagd gehen: "Als Stürmer tut es gut zu treffen - das merke ich." Mit der Mannschaft möchte er bis zum Saisonende eine gute Rolle spielen, vom Aufstieg aktuell jedoch nichts wissen. "Wir wollen oben mitspielen, sind jetzt wieder auf den zweiten Platz vorgerückt. Vom Aufstieg wollen wir hier aber noch nicht reden", betonte der aktuell treffsicherste Aplerbecker.

Direkt mag es noch niemand aussprechen, wenn es nach Podehl ginge, wäre der Aufstieg jedoch das folgerichtige Ziel für den ASC. Denn: "Wir sind nie zufrieden, wir wollen immer mehr", fügte der Youngster an, dessen sportliche Zukunft ungewiss ist. Es ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Podehl auch in der nächsten Saison das Dortmunder Trikot trägt: "Im Moment mache ich mir viele Gedanken darüber und spreche mit vielen Leuten – auch vom ASC." Eines versichert die Tormaschine aber jetzt schon: "Irgendwann werde ich eine Entscheidung treffen." Bis es so weit ist, wird er die Aplerbecker Fans mit weiteren Treffern verwöhnen - und seine Mannschaft womöglich doch noch in die Regionalliga schießen.