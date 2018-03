Der 3:0 (2:0)-Sieg des ASC Dortmund im Oberliga-Duell gegen RW Ahlen wurde nach Spielschluss von unschönen Szenen überschattet. Im Mittelpunkt: Hooligans des BVB.

Beim neuen Tabellenzweiten musste sich Rot Weiss Ahlen mit 0:3 geschlagen geben. Trotz des verlorenen Spiels und einer recht überschaubaren Leistung der Schrank-Elf hat der Ahlener Anhang jedoch bis zum Schluss für beste Oberliga-Stimmung gesorgt. Nach der Partie standen die Fans der Gäste erneut im Fokus - dafür konnten sie jedoch herzlich wenig.

30 vermummte BVB-Anhänger stürmen den Platz

Schon während des Spiels war an der Schweizer Allee in Dortmund ein lauter Knall zu hören, den jedoch keiner der Zuschauer so recht einzuordnen wusste. Nach der Partie war klar: Im Außenbereich des Stadions hatten versammelte Personen Pyrotechnik gezündet, die der Dortmunder Hooligan-Szene zuzordnen sind.

Doch damit nicht genug: Nach dem Abpfiff des Spiels stürmten etwa 30 vermummte Anhänger das Spielfeld im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck. Auf der noch gut besuchten Sportanlage versuchten sich die Fans in Sicherheit zu bringen, weil die maskierten Männer über den Gästeblock ins Stadioninnere gelangten und lautstark über das Feld Richtung Haupteingang liefen - wo noch einige Fans aus Ahlen ausharrten.

Nach wenigen Sekunden zog sich der Mob zurück, die lauten Anfeindungen brachen dennoch nicht ab. Anschließend erklärte ein Vereinsverantwortlicher des ASC, dass es sich bei den Personen um BVB-Fans handelte und dass die Situation bereinigt werden konnte - schnell schaltende ASC-Anhänger hatten die Polizei umgehend kontaktiert. Die Einsatzkräfte kamen danach zur Sportanlage.