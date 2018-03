TuS Essen-West empfängt am Sonntag (18.03., 15:15 Uhr) die Topmannschaft der Bezirksliga Niederrhein 2. Trainer Sven Wienecke bleibt realistisch, was den Aufstieg angeht.

"Die Tabelle lügt nicht", antwortet West-Trainer Sven Wienecke auf die Frage, wie er die sportliche Situation seiner Mannschaft einschätzt. Rang drei und punktgleich mit dem DJK VfB Frohnhausen. Der Sprung auf den Relegationsplatz ist in Reichweite. Damit hätte nach dem Sommer-Theater, als Trainer Björn Matzel die Mannschaft nach dem Abstieg überraschend verließ, kaum jemand gerechnet. Doch am kommenden Sonntag muss sich die Wienecke-Elf auf eine extrem harte Aufgabe einstellen. Der souveräne Spitzenreiter TVD Velbert ist dann an der Keplerstraße zu Gast.

Essen-West trifft auf Oberliga-Erfahrung

"Wir treffen auf eine absolute Ausnahme-Truppe", erklärt Wienecke. Mehrere Akteure des TVD Velbert haben bereits Oberliga-Erfahrung. "Da spielen sicherlich auch die finanziellen Mittel eine Rolle", meint der West-Trainer und ergänzt: "Wir wissen aber, was wir können und verlassen uns darauf." Auch im Hinspiel wäre durchaus mehr drin gewesen. Die Velberter siegten zwar mit 2:1, jedoch vergaben die Essener in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Auch jetzt hat Wienecke den Matchplan schon parat. "Die Jungs wissen genau, was sie zu tun haben und wie sie spielen sollen", erklärt er. Er sieht seine Mannschaft durchaus auf Augenhöhe. "Wir können jedes Team schlagen, aber auch gegen jedes verlieren", meint er.

Die von Mario Klinger trainierten Velberter befanden sich zu der Zeit in einer Phase, in der sie unglaubliche 15 Partien in Folge ungeschlagen blieben. Ein weiterer Beweis für die enorme Qualität von Essens kommendem Gegner.

Plan B ist bei Aufstieg griffbereit

"Was-wäre-wenn-Gedanken" macht sich West-Trainer Wienecke aber nicht. "So abgedroschen es klingt, wir schauen nur von Spiel zu Spiel", sagt er im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg. Schon 2015 schafften die Essener den Sprung in die Landesliga. Es bestehe kein Druck oder Zwang, aufsteigen zu müssen. "Wir schauen, wo wir am Ende stehen. Sollten wir kurz vor Saisonende noch immer dort oben sein, können wir langsam an den Aufstieg denken", beleibt er realistisch. Deshalb plant Essen-West auch für einen Verbleib in der Bezirksliga. "Wir können nicht mit der Landesliga planen, da ja auch noch eine Relegation anstünde. Trotzdem haben wir sicherlich noch einen Plan B, wenn uns der Sprung gelingen sollte", schaut Wienecke voraus.