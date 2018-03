Dem 1. FC Köln droht der erneute Abstieg in die 2. Bundesliga. Der FC und der HSV und der FC scheinen den Gang in die 2. Bundesliga nicht vermeiden zu können.

Spätestens nach dem 1:3 am Montag in Bremen dürfte das Thema Klassenerhalt in Köln nur noch bei den größten Optimisten auf dem Plan stehen. Läuft alles normal, spielt Köln in der Saison 2018/19 eine Klasse tiefer. Statt Bayern, Schalke und dem BVB geht es gegen Union Berlin, Heidenheim oder Sandhausen.

32 Spieler umfasst der Kader der Geißböcke aktuell. Wie bei jedem Abstieg wird es auch in Köln einen Umbau geben. Wir haben die Fans des FC gefragt, wer bleiben soll und wer gehen soll. Bisher haben schon über 1000 User mitgemacht. Hier kann man weiter an der Umfrage teilnehmen.

Mit 511 Ja-Stimmen hat der Ersatztorwart Thomas Kessler die meisten positiven Reaktionen bekommen. Kein Wunder, er steht für den Verein und die Stadt, gehört quasi fast zum Inventar. Über 500 Stimmen kommt nur noch Timo Horn, die Nummer eins des Tabellenletzten. Wobei Horn, der im Fall des Abstiegs für neun Millionen Euro gehen könnte, kaum zu halten sein wird. Auch der dritte Torwart Sven Müller hat überraschend viele Ja-Stimmen bekommen. Der Vertrag des Talents läuft aus, seine Zukunft ist noch ungeklärt.

Kommen wir zu den Spielern, die die Fans in der Mehrzahl nicht mehr im Kader der Kölner sehen wollen. Insgesamt gibt es nur fünf Akteure, die mehr Nein- als Ja-Stimmen haben. Auch ein überraschender Wert nach so einer Saison. Die meisten Nein-Stimmen vereint Timo Horn auf sich. Bei ihm scheinen die Fans sehr gespalten. Es folgt Frederik Sörensen, der in der letzten Zeit durch mehrere Patzer auffiel. In Bremen zog der Däne sich eine Nasenverletzung zu und fällt für das Derby gegen Leverkusen aus. Auf Platz drei und vier bei den Nein-Stimmen liegen das Abwehrtalent Joao Queiros und Rechtsverteidiger Pawel Olkowski. Beide dürften in Köln kaum eine Perspektive besitzen.

