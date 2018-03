Aufstieg oder weiterhin Landesliga? Das Spiel bei Arminia Klosterhardt (18.03., 15:15 Uhr) ist für den SV Scherpenberg der Auftakt in eine heiße Phase.

Die Vorbereitung auf die kommende Aufgabe lief alles andere als optimal. "Wir hatten wieder mit dem Wetter zu kämpfen und konnten am Dienstag nicht trainieren. Das wirft uns zurück, da wir keinen Kunstrasenplatz haben," moniert Sezgin Demirci, Trainer des SV Scherpenberg.

Willenskraft führt zum Sieg

Dennoch ist er optimistisch, das Auswärtsspiel erfolgreich zu gestalten und spielt auf den Willen seines Teams an. Der 1:0-Sieg gegen den PSV Wesel-Lackhausen ist ein gutes Beispiel dafür. Der entscheidende Treffer durch Selim Hamdi gelang erst in der Nachspielzeit. Die sportlichen Resultate stimmen also."Die Jungs sind gewillt", gibt Demirci einen Einblick in die Mentalität seiner Mannschaft.

Gegen Arminia Klosterhardt geht es für den SVS vor allem darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Scherpenberg steht momentan auf Rang drei der Tabelle. "Wir können uns tabellarisch noch verbessern", blickt SVS-Trainer Demirci voraus. Seine Mannschaft hat zudem noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Bevor jedoch der dritte Platz gefestigt werden kann, erwartet Demirci einen komplizierten Gegner.

"Wir treffen auf eine kampfstarke Mannschaft, die auch noch punkten muss, um die Klasse zu halten", erklärt er. Es muss sich also auf viel Gegenwehr der Oberhausener eingestellt werden. Das sieht auch Demirci so. Für ihn sei es die Kunst, gegen eine solche Mannschaft zu bestehen. Qualitativ sieht er den Vorteil eher bei seiner Truppe. "Wir haben individuell die besseren Fußballer", meint er und ergänzt: "Es geht aber auch darum, das als Team auf den Rasen zu bringen".

Wochen der Wahrheit

In den zwei Spielen nach der Partie gegen Kolsterhardt könnte sich dann für Scherpenberg klären, in welcher Spielklasse das Team aus Moers ab Sommer antritt. Nacheinander geht es gegen den FSV Duisburg und den 1. FC Kleve gegen die zwei Topplatzierten.