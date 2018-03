Eigentlich könnte Pierre-Emerick Aubameyang mit seinen ersten Wochen beim FC Arsenal zufrieden sein. Doch das ist der Gabuner nicht. Die Spiele im Europapokal fehlen ihm sehr.

Seit seinem Wechsel Ende Januar von Borussia Dortmund nach London ist der 28-jährige Aubameyang sechsmal für Arsenal zum Einsatz gekommen. Eine Partie absolvierte er im Pokal und fünf Begegnungen in der Premier League. Während "Auba" im Pokal ohne Torerfolg blieb, schoss er in der Liga bereits drei Treffer und bereitete einen weiteren vor.- Es läuft rund für den ehemaligen Dortmunder.

Doch so ganz glücklich ist er trotzdem nicht. Der Grund: Die Europapokal-Spiele fehlen Aubameyang sehr. Da er in dieser Saison international schon für den BVB zum Einsatz kam, ist er für Arsenal nicht mehr spielberechtigt. Während seine Kollegen am Donnerstagabend gegen AC Mailand (Hinspiel 2:0 für Arsenal) um das Viertelfinal-Ticket kämpfen, wird der Torjäger auf der Tribüne sitzen. "Ich kann nicht alle drei Tage spielen. Als ich noch in Dortmund war, habe ich noch alle drei Tage gespielt. Jetzt spiele ich nur noch einmal die Woche oder es liegt eine große Zeit zwischen den Spielen. Es ist nicht einfach. Ich bin wirklich frustriert. Ich bin enttäuscht, weil ich meinen Teamkollegen nicht helfen kann. So ist das Leben. Ich muss damit klarkommen", wird Aubameyang in der englischen Zeitung Evening Standard zitiert.

Obwohl er die Europapokal-Einsätze sehr vermisst, bereut er seinen Wechsel zum FC Arsenal nicht. Der Grund ist Trainer-Legende Arsene Wenger. Aubameyang erklärt: "Ich bin sehr glücklich, weil ich wegen ihm hier bin. Er hatte Interesse an mir, deswegen bin ich glücklich, für ihn zu spielen."

Um nächstes Jahr international zu spielen, müssen Aubameyang und seinen Kollegen im Saison-Endspurt noch einen Zahn zulegen. Arsenal liegt aktuell in der Premier League nur auf Rang sechs.