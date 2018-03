Am Dienstagabend steht in der Regionalliga das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem KFC Uerdingen an. Hier gibt es die letzten Infos vor dem Spiel.

Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Uerdingen nicht, weil Viktoria Köln bereits an der Spitze steht und die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger im Kampf um die Meisterschaft dringend wieder einen Erfolg benötigt. Und Essen muss was holen, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. Zudem steht die Elf zuhause in der Pflicht, nachdem es zuletzt Niederlagen gegen Bonn und Wattenscheid gegeben hat. Und das auch das Heimspiel davor wurde im letzten Jahr gegen den BVB II verloren. Eine vierte Heimpleite in Serie würde den Fans schwer zu schaffen machen. Denn RWE hat bereits sechs der zwölf Partien im Stadion Essen verloren. Mit dem KFC kommt allerdings auch keine Auswärtsmacht nach Essen. Für einen Titelkandidaten ist Platz sieben in der Auswärtstabelle auch eher mäßig. Essen Trainer Argirios Giannikis ändert seine Startelf nach der Niederlage gegen Wattenscheid auf einer Position. Timo Brauer spielt für Nico Lucas. Uerdingens Trainer Michael Wiesinger rotiert dafür ordentlich. Nach dem 1:1 gegen Verl kommen mit Kai Schwertfeger, Dennis Chessa, Johannes Dörfler, Patrick Ellguth und Connor Krempicki fünf neue Spieler rein. Raus müssen dafür Maximilian Beister, Jan Holldack, Tanju Öztürk, Oguzhan Kefkir und Joshua Endres. So spielt RWE: Heller - Becker, Meier, Zeiger - Malura, Baier, Brauer, Grund - Pröger, Platzek, Bednarski.

Die Essener Bank: Lenz - Urban, Harenbrock, Lucas, Cokkosan, Unzola, Jansen.

So spielt Uerdingen: Vollath - Bittroff, Schorch, Erb, Dorda - Ellguth, Schwertfeger - Krempicki, Dörfler, Chessa - Musculus

Die KFC-Bank: Benz, Beister, Reichwein, Holldack, Binder, Öztürk, Kefkir

Schiedsrichter: Benjamin Bläser

Zuschauer: Erwartet werden bis zu 7000 Besucher

Zur Startseite