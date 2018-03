Fußball-Nationalspieler Marco Reus sieht sich nach seinem erfolgreichen Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause auf einem guten Weg zur Weltmeisterschaft in Russland.

"Natürlich ist die WM ein großes Ziel für mich. Wenn alles normal läuft und ich meine Leistung zeige, denke ich, dass ich gute Chancen habe, dabei zu sein", sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund dem Online-Portal goal.com. Die WM 2014 und die EURO 2016 hatte Reus wegen Verletzungen verpasst.

Das soll in diesem Jahr nicht passieren. Bis zur in drei Monaten beginnenden WM will sich Reus, der seit seiner Rückkehr am 10. Februar bereits drei Tore in acht Spielen für den BVB schoss, erheblich steigern. "Auch wenn ich jetzt ganz gut zurückgekommen bin, weiß ich, dass ich noch viel Luft nach oben habe. Es wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis ich wirklich wieder bei 100 Prozent bin", sagte der 28-Jährige.

Probleme bereite ihm unter anderem noch der hohe Spielrhythmus mit zuletzt acht Spielen in 29 Tagen. "Aktuell fällt es mir noch schwer, 90 Minuten zu spielen", so Reus.

Aus der langen Leidenszeit nach dem im DFB-Pokalfinale 2017 gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erlittenen Kreuzbandriss habe er viel gelernt: "Mir fällt es inzwischen leichter, mit gewissen Dingen umzugehen. Viele Sachen belasten mich nicht mehr so wie es früher der Fall war. Diese Leichtigkeit gewonnen zu haben, ist ein wichtiger Punkt."