Für die Partie gegen den ETB SW Essen hatte sich die SpVg Schonnebeck viel vorgenommen. Doch der Derbynachmittag endete für den Vizemeister mit einer herben Enttäuschung.

Es war ein rabenschwarzer Fußballnachmittag für die SpVg Schonnebeck. Mit der Aussicht auf eine Revanche für die Derby-Pleite aus der Hinrunde empfingen die Schwalben den Stadtnachbarn vom ETB Schwarz-Weiß Essen als vermeintlicher Favorit auf der heimischen Anlage am Schetters Busch.

Und obwohl eigentlich alles dafür angerichtet war, wurde aus der geplanten Revanche nichts. 1:4 (0:2) hieß es am Ende aus Sicht der Schonnebecker. Eine deutliche Niederlage, die in Trainer Dirk Tönnies allerdings nur wenig bis gar keine Verärgerung auslöste. Vielmehr betonte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gleich mehrmals sein Bedauern über den Spielverlauf. “Unendlich leid” täte es ihm, sagte er. Leid, weil sich seine Schützlinge vor einer tollen Derbykulisse mit 673 Zuschauern nicht für den Einsatz der letzten Monate belohnen konnten. “Die Jungs haben über ein halbes Jahr so eine hervorragende Leistung gebracht. Und jetzt haben wir mal so eine tolle Kulisse, und dann geht wirklich alles in die Buchse.”

Denker steht vor dem Saisonaus

Und als wäre die Enttäuschung über den verpassten Heimsieg im Derby

nicht schon genug, hielt der Tag für die Grün-Weißen eine weitere böse Überraschung bereit: Nachdem bei Abwehrspieler Thomas Denker eine alte Verletzung wieder aufgebrochen war, steht der 27-Jährige nun vor dem Saisonaus, wie Tönnies erklärte: “Für ihn ist die Saison wahrscheinlich gelaufen. Das passt an so einem Tag natürlich ins Bild.”

Bloß nicht in Schwarzmalerei verfallen

Insgesamt also ein mehr als gebrauchter Tag für den Essener Oberligisten. Umso wichtiger scheint es nun, sich schnell wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie stark die SpVg bisher aufgetreten ist in dieser Saison. Das sieht auch Trainer Tönnies so: “Ich glaube, dass wir jetzt wieder aufstehen sollten und nicht alles schwarzmalen sollten. Wir stehen immer noch im oberen Tabellendrittel. Die 40-Punkte-Marke ist das, was wir erreichen wollten, und das haben wir schon geschafft", erklärte der 43-Jährige und schob nach: "Es geht nicht um ein Spiel, sondern um die Strecke."