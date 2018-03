Mit 0:2 verlor der FC Roj am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Westfalia Wethmar.

Das Hinspiel bei Wethmar hatte Roj schlussendlich mit 4:3 gewonnen. Am Ende behielt die Westfalia gegen den FC Roj die Oberhand.

Für Roj sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Der Gastgeber musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Roj insgesamt auch nur sieben Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt Roj in der Tabelle auf Platz elf.

Westfalia Wethmar beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile elf zusammen hat. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Für Wethmar geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Kommende Woche tritt der FC Roj bei der SuS Kaiserau an (Sonntag, 17:30 Uhr), am gleichen Tag genießt die Westfalia Heimrecht gegen den Türk. SC Hamm.