Genclerbirligi Resse spuckte der SG Suderwich in die Suppe und gewann deutlich mit 6:2.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Resse beugen mussten. Im Hinspiel war der Gast mit 0:4 krachend untergegangen.

Die SG Suderwich nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Vorholt, von Rekowski und Hatil statt Meyer, Jedfeld und Klahs. Auch Resse tauschte auf vier Positionen. Dort standen Temiz, Yokaribas, Balcilar und El Kasmi für Dogan, Ayasli, Koca und Yilmaz in der Startformation.

Semih Cetin brachte Genclerbirligi Resse in der siebten Spielminute in Führung. Für das 2:0 und 3:0 war Mazlum Kilicalp verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (26./41.). Die Überlegenheit von Resse spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Bei Suderwich kam Dustin Augustin für Dennis Golombeck ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (46.). Der Gastgeber verkürzte den Rückstand in der 68. Minute durch einen Elfmeter von Augustin auf 1:3. Für den nächsten Erfolgsmoment von Genclerbirligi Resse sorgte Cahit Gündogan (71.), ehe Cetin das 5:1 markierte (81.). Für das 2:5 der SG Suderwich zeichnete Denis Toskai verantwortlich (84.). Die letzten Zweifel der 50 Zuschauer am Sieg von Resse waren ausgeräumt, als Muhammed Akay in der 90. Minute das 6:2 schoss. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenletzten am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Suderwich.

Nachdem in den letzten sechs Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte die SG Suderwich im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang acht.

In der Verteidigung von Genclerbirligi Resse stimmt es ganz und gar nicht: 56 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Im Tableau hat der Sieg des Aufsteigers keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 16. Als Nächstes steht für Suderwich eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen die Zweitvertretung der Spvgg. Erkenschwick. Resse empfängt parallel Wacker Obercastrop.