Die Beobachter staunten nicht schlecht: Der SC Dorstfeld stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den FC Overberge mit 4:1.

Hängende Köpfe beim Platzherr FC Overberge, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel hatte Overberge bei Dorstfeld mit 2:0 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim FC Overberge Celiktas und Osmanski für Rösener und Bacak aufliefen, startete beim SC Dorstfeld Sueck statt Risse. Die Weichen auf Sieg für Dorstfeld stellte Finn Rogge, der in Minute zwölf zur Stelle war. Sefa Secgel versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (22.) Ron Hibbeln überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Aufsteiger (39.). Zur Halbzeit blickte die Dorstfelder auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In Durchgang zwei lief Nils Rösener anstelle von Görkem Gülpinar für Overberge auf. Sebastian H. Placzek beförderte das Leder zum 1:3 des Gastgebers über die Linie (90.). Jan Vollmer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für den SC Dorstfeld her (90.). Die 1:4-Heimniederlage des FC Overberge war Realität, als Schiedsrichter Fabian Frigge (Wadersloh) die Partie letztendlich abpfiff.

Die Offensive von Overberge strahlt insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Overberger bis jetzt erst 27 Treffer zutage förderte. Durch diese Niederlage fällt der FC Overberge in der Tabelle auf Platz fünf.

Dorstfeld beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Der SC Dorstfeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zehn zusammen hat. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt Dorstfeld die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Nächster Prüfstein für Overberge ist der VfL Kamen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:15). Der SC Dorstfeld misst sich zur selben Zeit mit dem VfR Sölde.