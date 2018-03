Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von SGE Bedburg-Hau.

Der Gast setzte sich mit einem 3:2 gegen die Reserve des 1. FC Kleve durch. Die Ausgangslage sprach für Bedburg-Hau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der Gastgeber mit einer Änderung. Diesmal begann Urbanek für Demiri. Auch die SGE baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Janssen, Fischer und Kaul anstatt Ljubicic, Franke und Janßen.

SGE Bedburg-Hau ging durch Maximilian Janssen in der siebten Minute in Führung. Der FCK hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Dano Evrard den Ausgleich (11.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christian Fischer in der 15. Minute. Zur Pause behielt Bedburg-Hau die Nase knapp vorn. Bei der SGE kam zu Beginn der zweiten Hälfte Christian Klunder für Fischer in die Partie. 90 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Kleve II schlägt – bejubelten in der 54. Minute den Treffer von Marius Krausel zum 2:2. Islam Ayman Mohamed Ahmed Akrab verwandelte in der 90. Minute einen Elfmeter und brachte SGE Bedburg-Hau die 3:2-Führung. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Eintracht noch einen Doppelwechsel vor, sodass Andrej Kornelsen und Jan-Peter van der Hammen für Falko Hesse und Janssen weiterspielten (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Carsten Bongers stand der Auswärtsdreier für Bedburg-Hau. Kleve II wurde mit 3:2 besiegt.

Trotz der Niederlage behält der FCK den elften Tabellenplatz.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die SGE auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Für SGE Bedburg-Hau geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Kommende Woche tritt der 1. FC Kleve II bei GSV Geldern an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Bedburg-Hau Heimrecht gegen den SV Budberg.