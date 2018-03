Der SC Paderborn hat seine Tabellenführung nach einer Aufholjagd erfolgreich verteidigt.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann am 29. Spieltag der 3. Fußball-Liga am Samstag bei Hansa Rostock trotz eines 0:2-Pausenrückstands mit 3:2 und beendete damit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

"Ein großartiges Gefühl", sagte Matchwinner Christian Strohdiek in der ARD. Tim Väyrynen (10.) und Pascal Breier (16.) brachten Rostock zunächst schnell in Front, doch Marlon Ritter (52.), Sven Michel (86.) und Strohdiek (90.+1) drehten mit ihren Toren die Begegnung.

"Wir sind natürlich überglücklich über diesen Sieg, leider hat sich meine Mannschaft in der ersten Halbzeit das Leben selber schwer gemacht", resümierte SCP-Coach Steffen Baumgart. Die Ostwestfalen führen die Liga mit 57 Punkten an. Hansa-Coach Pawel Dotschew meinte enttäuscht: "Wir haben heute ein Spiel verloren, das wir einfach nicht verlieren durften. Das war wie in einem Horrorfilm."

Der 1. FC Magdeburg bleibt Paderborn weiter auf den Fersen. Der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 gewann am Sonntag gegen den VfR Aalen mit 6:1 (3:1) und ist weiterhin punktgleich mit dem SCP (je 57).

Nur die bessere Tordifferenz spricht für die Ostwestfalen. Christian Beck (4.), Andre Hainault (12.) und Philip Türpitz (14.) schossen ein schnelles 3:0 des FCM heraus. Luca Schnellbacher (24.) verkürzte für Aalen zwischenzeitlich. Richard Weil (73.), Björn Rother (82.) und Marcel Costly (84.) erhöhten für den FCM.

Ex-Bundesligist Karlsruher SC belegt nach dem 3:1 (2:1)-Erfolg bei Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt den dritten Platz. In Erfurt trafen Fabian Schleusener (12.) und Daniel Gordon (19.) zum 2:0 für den KSC. Elias Huth (34.) verkürzte für RWE. Für den Endstand sorgte Fabian Schleusener (89.).

Im dritten Sonntagsspiel gewann der Chemnitzer FC gegen den Halleschen FC 1:0 (0:0). Daniel Frahn (48.) erzielte das Führungstor für den CFC, Erik Zenga (79.) glich aus.

Der SV Wehen Wiesbaden (53) ist nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach Vierter. Matchwinner der Wiesbadener war Stephan Andrist mit seinem späten Doppelpack (83. und 89.).

Fortuna Köln (53) wahrte seine Aufstiegschance durch ein 2:0 (1:0) bei den Sportfreunden Lotte. Dominik Ernst (39.) und Daniel Keita-Ruel (76.) trafen für die Gäste. Die Kölner Südstädter holten in der englischen Woche in drei Spielen drei Siege und 8:0 Tore. "Wir wollen den Schwung dieser Spiele natürlich mitnehmen", sagte Fortuna-Coach Uwe Koschinat dem Express.

Der Tabellenvorletzte Werder Bremen II kam nicht über ein torloses Unentschieden gegen den FSV Zwickau hinaus und hat zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die SpVgg Unterhaching musste sich beim SV Meppen mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Preußen Münster und Carl Zeiss Jena trennten sich 2:2 (1:2), die Würzburger Kickers feierten gegen den VfL Osnabrück einen 1:0 (1:0)-Erfolg.