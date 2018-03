Bemi SC Wiedenbrück gab es für FC Wegberg-Beeck nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. FC Wegberg-Beeck war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte sich Wiedenbrück als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Der Gastgeber nahm in der Startelf sieben Veränderungen vor und begann die Partie mit Brinkmann, Rogowski, Harder, Volkmer, Geisler, Twyrdy und Hüsing statt Leeneman, Yildirim, Duschke, Strickmann, Batarilo-Cerdic, Matovina und Harrer. Auch Wegberg-Beeck tauschte auf einer Position. Hunold stand für Czichi in der Startformation.

412 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SCW schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Julian Wolff zum 1:0. Für das 2:0 von SC Wiedenbrück sorgte Marvin Sinan Büyüksakarya, der in Minute 27 zur Stelle war. Den Vorsprung von Wiedenbrück ließ Robin Twyrdy in der 32. Minute anwachsen. FC Wegberg-Beeck ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SCW. In der Halbzeit nahm Wegberg-Beeck gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Sahin Dagistan und Norman Post für Mark Szymczewski und Danny Fäuster auf dem Platz. Shpend Hasani witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für den Aufsteiger ein (60.). Mit dem 4:1 für SC Wiedenbrück von David Hüsing hatte das Spiel seinen Sieger in der 66. Minute eigentlich schon gefunden. Das 5:1 für Wiedenbrück stellte Büyüksakarya sicher. In der 71. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nach abgeklärter Leistung blickte der SCW auf einen klaren Heimerfolg über FC Wegberg-Beeck.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich SC Wiedenbrück in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Wegberg-Beeck in dieser Saison. FC Wegberg-Beeck befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Wiedenbrück weiter im Abstiegssog. Wegberg-Beeck musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Wegberg-Beeck insgesamt auch nur vier Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 34 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SCW eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Wegberg-Beeck nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin. Am Samstag muss SC Wiedenbrück bei TuS Erndtebrück ran, zeitgleich wird FC Wegberg-Beeck von SG Wattenscheid 09 in Empfang genommen.