Weltmeister Manuel Neuer macht als Botschafter der Agentur soccerships auf die Möglichkeit eines Fußballstipendiums in den USA aufmerksam.

Der Nationaltorhüter blickt über den Tellerrand hinaus und weiß, dass der Weg zum Profifußballer weit ist und viele Spieler auf der Strecke bleiben. Oftmals fehlt es dann an einer beruflichen Alternative, denn Studium und Fußball unter einen Hut zu bekommen gelingt den wenigsten Fußballern. Immer mehr junge Fußballer zieht es daher in die USA, wo sie dank eines Fußballstipendiums ihr Studium optimal mit dem Fußball verbinden können.

Die Kader der Collegemannschaften in den USA sind mittlerweile mit vielen internationalen Spielern bestückt und jedes College sucht weltweit nach den besten Fußballern, um ihre Mannschaft für den sportlichen Wettbewerb mit anderen Colleges zu verstärken. Natürlich sind inbesondere Spieler aus Deutschland für die US College-Trainer interessant - sie verfügen über eine erstklassige fußballerische Ausbildung und bringen auch akademisch wichtige Voraussetzungen mit, um das Studium in den USA erfolgreich bestreiten zu können.

Die Colleges werben um die Fußballer mit Stipendien, welche einen Kostenerlass für Studiengebühren, Unterkunft und Verpflegung bieten können. Im besten Fall können diese Kosten komplett erlassen werden. Das ist durchaus lohnenswert für die Fußballer, kostet das Studium in den USA doch grob zwischen $20,000 und $50,000 pro Jahr. Und auch fußballerisch muss der Weg in die USA keinen Rückschritt bedeuten. Die besten Collegemannschaften haben durchaus Regional- oder Oberliganiveau und bieten ihren Spielern Top-Bedingungen. Mehrere deutsche Fußballer haben in den vergangenen Jahren über den Collegefußball sogar den Weg in die US-Profiliga MLS geschafft.

Die Agentur soccerships ist auf die Vermittlung von Fußballstipendien spezialisiert. Gründer und Geschäftsführer Jan Driessen, zwischen 2003 und 2007 für die U19 und U23 des FC Schalke 04 aktiv, hat selber ein Fußballstipendium in den USA erhalten. "Für jeden, der es nicht auf direktem Weg in Deutschland in den Profibereich schafft und sich ein Auslandsstudium vorstellen kann, ist ein Fußballstipendium in den USA die beste Alternative. Dabei kommen nicht nur Fußballer aus der Juniorenbundesliga in Frage, sondern prinzipiell jeder Spieler, der zumindest auf Landesliganiveau spielt", erklärt Driessen.

Deutscher A-Jugendmeister spielt vier Jahre Collegefußball

Merlin Baus beispielsweise ist der direkte Weg in den Profibereich in Deutschland verwehrt geblieben. Obwohl er 2012 als Stammspieler des FC Schalke 04 deutscher A-Jugendmeister wurde, hat er im Anschluss den Durchbruch in Deutschland nicht geschafft und sich nach kurzen Stationen in der Schalker U23 und beim TuS Heven über soccerships für ein Fußballstipendium beworben. Über die Virginia Tech University ist er mittlerweile an der University of San Diego gelandet und wird dort in diesem Frühjahr seinen Bachelorabschluss machen. Zu Beginn hat er sich über eine Informations- und Sichtungsveranstaltung über das Thema informiert bevor er sich dann für ein Fußballstipendium und die Zusammenarbeit mit der Agentur entschieden hat.

"Die Entscheidung in die USA zu gehen war die beste Entscheidung meines Lebens und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe zwei Jahre an der Virginia Tech in der besten College Liga des Landes gespielt und auch das typische College-Leben, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, kennen gelernt und dann noch zwei Jahre in San Diego in einer Großstadt leben können. Insgesamt war das ein super Mix und nach den vier Jahren werde ich meinen Bachelorabschluss in der Tasche haben."