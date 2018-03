Nationalstürmer Timo Werner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat zugegeben, dass die englische Premier League für ihn "ein Traum" sei.

Vor allem die Klubs Manchester United und der FC Liverpool haben es dem 22-Jährigen angetan. "Das sind die zwei, von denen ich ein kleiner Fan war, weil sie so viel Geschichte haben", sagte Werner im Gespräch mit dem englischen Magazin FourFourTwo: "Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich mehr Manchester United als Liverpool."

Werner sagte zwar, dass ein Wechsel nach England "wahrscheinlich nicht in den kommenden Jahren" infrage komme, er betonte aber auch, in Zukunft in einem Team spielen zu wollen, "das Titel gewinnt".

Werners Vertrag läuft in Leipzig noch bis 2020, die von RB angestrebte Verlängerung ist noch nicht in Sicht. Sportdirektor Ralf Rangnick hat stets betont, dass der Stürmer auch in der kommenden Saison definitiv in Leipzig spielen werde. Sollte Werner bis dahin aber keinen neuen Vertrag unterschrieben haben, wäre ein Abschied im Sommer 2019 wahrscheinlich.