Rekord in Dortmund So viele Salzburger sind noch nie angereist

Rekord für RB Salzburg im Europa-League-Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund: 2000 Fans, so viele wie noch zu einem Auswärtsspiel, begleiten den Ösi-Champion aus der Alpenrepublik in den Signal Iduna Park.