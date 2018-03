Die abstiegsbdrohte U19-Niederrheinliga-Mannschaft des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen neuen Trainer gefunden. Dieser Mann arbeitete zuletzt in der Regionalliga West.

Ende Februar hatten die ETB-Verantwortlichen Timo Kleer, der seit Sommer 2016 für die U19 der Schwarz-Weißen verantwortlich war und der den sofortigen Wiederaufstieg in die Niederrheinliga mit seinem Team schaffte, beurlaubt. Das Training der A-Jugendlichen übernahmen bis dato übergangsweise Co-Trainer Murat Aksoy, U17-Coach Mirko Strasdin und Kai Hünninghas (sportliche Leitung U15-U19).

Das Interims-Trio ist nun Geschichte: Denn am Montag werden die Essener Kleers Nachfolger vorstellen. Nach RevierSport-Informationen wird Christoph Liehn das U19-Traineramt am Uhlenkrug übernehmen. Der 29-Jährige war in den letzten fünf Jahren beim Wuppertaler SV tätig und assistierte Stefan Vollmerhausen als Co-Trainer. Nachdem Vollmerhausen in Wuppertal gekündigt wurde - mittlerweile zog der WSV die fristlose Kündigung zurück und die Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung - legte auch Liehn sein Amt als Co-Trainer nieder.

Liehn, der bislang als verantwortlicher Trainer für die U17-Mannschaften des SSV Bergneustadt und des VfR Wupperfürth tätig war, soll den ETB-Nachwuchs in der Niederrheinliga halten. Nach einem vielversprechenden Start in die laufende Saison, ist der ETB mittlerweile auf einen Relegationsplatz abgerutscht und kassierte am Sonntag eine peinliche 1:9-Packung bei Ratinger Germania 04/19. Die Essener Südstädter liegen nach 17 Spielen und 22 Punkten auf Platz acht der Tabelle. Am kommenden Sonntag debütiert Liehn als ETB-U19-Trainer im Heimspiel gegen den Tabellen-Vierten und Bundesliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach.

Info: Der Meister der Niederrheinliga steigt in die U19-Bundesliga-West auf. Die zweit- bis sechstplatzierten qualifizieren sich auch für die kommende Niederrheinliga-Saison. Platz sieben bis zehn berechtigen zu den Relegationsspielen zur kommenden Niederrheinliga-Spielzeit. Platz elf bis 14 steigen aus der Niederrheinliga ab.