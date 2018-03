Peinliche Aktion einiger Fans des 1. FC Köln. Sie beleidigten Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler am Sonntag unter der Gürtellinie. Der Verein reagierte nun.

Der Sonntagnachmittag hat für die Kölner so gut begonnen. Claudio Pizarro traf gegen den VfB Stuttgart früh zum 1:0, Köln spielte bis zur 44. Minute die beste Halbzeit der Saison. Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Erst fiel das überraschende 1:1, dann patzte der bis dato so starke FC-Torwart Timo Horn und am Ende der Spielzeit stand ein 2:3 - Köln bleibt Letzter und kann im Prinzip für die 2. Bundesliga planen.

Doch die sportlichen Pannen nach der Kölner Führung waren im Vergleich zu den Entgleisungen einiger Kölner Südkurven-Besucher ein Witz. Die konnte man deshalb so gut hören, weil die Sky-Mikrofone so aufgestellt waren, dass alle TV-Zuschauer Zeuge dieser Peinlichkeiten wurden. Im Netz wurde das Thema bereits am Sonntag heiß diskutiert. Der Tenor: Diese wenigen Zuschauer sind nicht mal Reif für Liga 2. Unter anderem wurde gerufen. „Zieler, warum bringst du dich nicht um?“ oder „Deine Mutter ist mit Enke verwandt." Ekelhaft, da waren sich auch die FC-Anhänger im Netz einig.

Beim Kölner "Express" wurde Zieler zitiert: "„Was soll ich machen? Natürlich höre ich das, der Typ steht ja fünf Meter hinter mir."

Am Montagmorgen reagierte der Klub nun und distanzierte sich von den unterirdischen Äußerungen. Gleichzeitig entschuldigte man sich bei dem Torwart, der sogar in Köln geboren wurde: "Der 1. FC Köln distanziert sich von den üblen Anfeindungen gegen Ron-Robert Zieler und bittet ihn ebenso wie die Familie Enke dafür um Entschuldigung. Was am Sonntag offenbar von einem oder einigen FC-Ultras über Megaphon in Richtung des Torwarts des VfB Stuttgart gerufen wurde, geht über eine im Stadion noch tolerierbare Wortwahl weit hinaus und widerspricht allen Werten des FC. Wir stehen für Respekt und Fairplay, auch als Verlierer. Der FC wird versuchen, den oder die Täter zu ermitteln, und behält sich Konsequenzen gegen diese Personen vor."