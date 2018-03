Am 22. Spieltag in der Oberliga Niederrhein trennten sich der TV Jahn Hiesfeld und die SpVg Schonnebeck mit 1:1 (0:1) vor 250 Zuschauern.

Auf dem Papier war die Begegnung zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und der Spielvereinigung Schonnebeck ein Oberliga-Topspiel: Vierter gegen Dritter, Offensiv-Power gegen die beste Defensive der Liga. Beide Kontrahenten trennten nur drei Zähler. Der Gewinner würde an dem Spitzenduo Baumberg und Straelen dranbleiben.

In der Offensive hatten die Schwalbenträger zunächst das Glück auf ihrer Seite: Nach einem gehaltenen Schuss prallte der Ball von Hiesfeld-Keeper Kevin Hillebrand nach vorne ab, wo Damian Bartsch bereit stand und die Führung für die Gäste per Kopf erzielte (11.). "Meine Jungs haben sehr gut dagegen gehalten. Einziger Kritikpunkt von meiner Seite: Wir hätten schnell das 2:0 nachlegen müssen", sagte Dirk Tönnies zur frühen Führung.

Nach der 1:3-Pleite gegen Speldorf geriet die Mannschaft von Thomas Drotboom also erneut in Rückstand. Gegen die Mülheimer sah der Tabellenvierte letzte Woche keinen Stich mehr und verlor verdient. Gegen Schonnebeck zeigten Drotbooms Schützlinge viel Willen und Moral. Beleg dafür waren die guten Gelegenheiten von Joel Zwikirsch (14. und 43), sowie ein starker Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff von Kevin Kolberg (44.). "Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft. Wir sind sehr gut zurück in das Spiel gekommen", lobte Drotboom die Reaktion seiner Mannschaft auf den Rückstand.

Schiedsrichter im Mittelpunkt, Schirru sichert Hiesfeld das Remis

Den Hiesfeldern gelang es jedoch nicht, die auch am Sonntag sehr stabil stehende und abgeklärte Defensive des amtierenden Vizemeisters vor der Halbzeit zu überwinden. Zur Beginn des zweiten Abschnitts setzte sich das Bild fort, was sich bereits vor der Pause angedeutet hatte: Das Geschehen auf dem Kunstrasen wurde nervöser und kampfbetonter. Schiedsrichter Jan Oberdörster hatte sichtlich mit der Intensität zu kämpfen und ließ sich ein ums andere Mal zu fragwürdigen Pfiffen und Entscheidungen hinreißen.

Die Leistung des Schiedsrichtergespanns sorgte vor allem bei den beiden Trainern für großen Ärger: Drotboom war in einem anhaltenden Dialog mit dem Schiedsrichter verwickelt, den er jedoch selbst mit den Worten beendete: "Ich bin jetzt ruhig, Chef. Ein bisschen Selbstkritik von dir wäre aber mal angebracht." Tönnies hingegen lieferte sich eine hitzige Diskussion mit einem der Linienrichter und fühlte sich von ihm über den Mund gefahren: "Er wollte der kompletten Bank von uns verbieten, zu reden. Das ist eine Geschichte, die nicht geht."

Der Höhepunkt der Diskussionen sollte dann in den Schlussminuten stattfinden. Nachdem sowohl Kevin Hillebrand als auch Marcel Grote mit jeweils einer Glanzparade zeigten, dass sie zwei Top-Torhüter sind, setzte Oberdörster mit einer fragwürdigen Elfmeterentscheidung emotional noch einen drauf. Nach einem Hiesfelder Abschluss soll ein Handspiel im Strafraum vorgelegen haben. Schonnebecks Trainer Tönnies beurteilte die Situation so: "Wenn jemand aus 30 Zentimetern den Ball an die Hand geschossen bekommt, dann ist das kein Handspiel." Für den Unparteiischen jedoch schon. Damiano Schirru trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Endstand.

Nach Abpfiff waren sich beide Seiten aber einig, dass die Partie ihrem Ruf als Top-Spiel gerecht wurde: "Es war unglaublich intensiv mit geilen Zweikämpfen. Es wurde auch viel laufen gelassen, aber an manchen Stellen dann fragwürdig gepfiffen", resümierte Schonnebecks Kapitän Marc Enger und auch Hiesfeld-Trainer Thomas Drotboom lobte das Niveau auf dem Feld: "Ich persönlich fand, wir haben ein gutes Oberliga Spiel gesehen. Es trafen zwei Mannschaften aufeinander, die oben stehen. Das hat man gesehen."