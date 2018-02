Der MSV freut sich auf das Match bei Holstein Kiel am Samstag. Innenverteidiger Dustin Bomheuer fällt allerdings erneut aus.

Vor dem Spitzenspiel des MSV Duisburg bei Holstein Kiel am Samstag blickt MSV-Sportdirektor Ivica Grlic dann doch auf die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. „Ich weiß nicht, ob es das schon einmal mal gegeben hat, dass die drei Aufsteiger die Plätze drei bis fünf belegen“, sagt der 42-Jährige. Dass der MSV mit einem Sieg bei den Störchen die Reihenfolge in der Tabelle verändern und auf den Relegationsrang springen kann, will Grlic ausgeblendet wissen. Wie gehabt: Beim MSV steht die 40-Punkte-Marke, die die Zebras mit einem Sieg erreichen können, im Fokus.

Der Duisburger Sportdirektor sitzt da mit seinem Kieler Kollegen Ralf Becker in einem Boot. „Wenn wir die 40-Punkte-Grenze erreichen, wäre das eine ganz große Leistung“, sagt der Holstein-Sportchef. Es ist eine von vielen Kuriositäten in der aktuellen Zweitliga-Saison: Holstein Kiel, zum Abschluss der Hinserie Herbstmeister, wartet seit elf Spielen auf einen Sieg und steht trotzdem noch immer auf dem Relegationsrang.

Psychologisch sind die Zebras im Vorteil. Der MSV hat in den letzten Wochen den Abstand zu Kiel kontinuierlich reduziert und liegt mit dem Mitaufsteiger nun nach Punkten gleichauf. Zudem plagt die Nordlichter ein weiteres Problem: Bei der 2:3-Niederlage beim FC St. Pauli am vergangenen Sonntag gab Kiel schon zum vierten Mal in der Rückrunde einen Vorsprung aus der Hand.

Ivica Grlic – „Die Liga ist eng, es sind nur zehn Punkte bis zum unteren Relegationsrang“ – macht sich um die Psyche seines Personals keine Sorgen. „Wir freuen uns. Die Mannschaft brennt auf das Spiel“, unterstreicht der Manager.

Dustin Bomheuer wird sich am Samstag allerdings nur als Daumendrücker vor dem Fernseher für die Mannschaft einbringen können. Der Innenverteidiger, der zuletzt an einer Grippe laborierte, stieg zwar am Mittwoch wieder ins Training ein, bestritt jedoch nur ein leichtes individuelles Programm. Trainer Ilia Gruev strich den 26-Jährigen bereits aus dem Aufgebot. „Es macht keinen Sinn, zu früh mit voller Belastung einzusteigen. Das Risiko ist einfach zu hoch“, verdeutlicht Ivica Grlic. Tim Albutat, der zuletzt ebenfalls erkrankt war, ist hingegen wieder fit.

Auktion endet am Sonntag

Die skurrile Episode des Ingolstädter Gegentores am vergangenen Samstag, als MSV-Torwart Mark Flekken den Ball passieren ließ, weil er mit seiner Trinkflasche beschäftigt war, zog weltweit Kreise. Selbst die New York Times berichtete über den „durstigen Torhüter“.

Nun versteigern Flekken und der MSV die Trinkflasche im Internet zugunsten des gemeinnützigen Vereins Zebrakids, der unter anderem benachteiligten Kindern und Jugendlichen den Besuch der MSV-Spiele ermöglicht.

Die Versteigerung läuft noch bis zum Sonntag, 4. März, 19.02 Uhr. Die Gebote sind per E-Mail an den MSV Duisburg (info@msv-duisburg.de) zu richten. Über den Zwischenstand informiert der MSV Duisburg täglich vormittags im Internet über Twitter und Facebook. Am Mittwoch-Vormittag lag das Höchstgebot für die Kunststoffflasche bei 519 Euro.