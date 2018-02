Am Dienstag standen zwei Partien aus dem U19-Niederrheinpokal-Achtelfinale auf dem Programm.

Das eine war eine klare Sache, das andere ging dramatisch zu Ende. Der Wuppertaler SV konnte seine Partie beim ETB Schwarz Weiß Essen mit 4:1 (2:0) gewinnen. Bünyamin Sahin hätte die Essener in Führung bringen können, im Anschluss machte der WSV alles klar. Scott Gulden, Yusa-Semih Alabas, Robin Wodniok und Ogün Serdar trafen für Wuppertal, für den ETB war Zakaria Amezigar zum 1:4 erfolgreich. Trainer Murat Aksoy, der nach der Trennung von Timo Kleer mit dem Sportlichen Leiter Kai Hüninghaus das Trainerteam bildet, lobte deshalb gegenüber der WAZ: „Die Einstellung war besser, und wir sind auch in Unterzahl nicht auseinandergefallen.“

Weiter im Rennen ist dafür die U19 von Rot-Weiß Oberhausen, die es schon zuletzt in der U19-Bundesliga spannend machte, als man bis zur 85. Minute bei Fortuna Köln zurücklag, um dann das SPiel noch in ein 3:1 zu drehen. Beim 1. FC Mönchengladbach konnte sich die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas erst in der Verlängerung mit 4:3 durchsetzen. Berkan Gürsoy brachte den Gastgeber in Führung, Sefa Topcu und Jannis Herbstsommer drehten das Spiel für die Kleeblätter. In der 89. Minute traf Jan-Henri Tophoven dann zum 2:2. In der Verlängerung traf Henry Haferkorn zum 3:2 für RWO, Gürsoy konnte für Gladbach erneut ausgleichen. Den entscheidenden Treffer erzielte dann Danilo Ruiz-Cumbo zwei Minuten vor dem möglichen Elfmeterschießen.

Pappas betonte gegenüber der WAZ: „Das Wichtigste ist, dass wir eine Runde weiter sind. Allerdings war die Leistung, die wir gezeigt haben, alles andere als großartig.

Aktuell ist der Wettbewerb noch etwas zerpflückt, da das Spiel aus der letzten Runde zwischen dem SSV Bergisch Born und Rot-Weiss Essen nicht ausgetragen wurde. Die Partie ist für den 8. März (19:30 Uhr angesetzt).

Das Achtelfinale im Überblick:

1. FC Kleve - FC Kray 0:5

MSV Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:6

Kapellen-Erft - TSV Meerbusch 4:5 n.E.

1. FC Mönchengladbach - RWO 3:4 n.V.

ETB . Wuppertaler SV 1:3

Mittwoch, 21. März, 19 Uhr

Gewinner Bergisch Born - RWE gegen Ratingen 04/19

SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf

Arminia Klosterhardt - MSV Duisburg

So geht es im Viertelfinale weiter

Sonntag, 25. März, 11 Uhr

TSV Meerbusch - Borussia Mönchengladbach

Wuppertaler SV -

RW Oberhausen - Gewinner aus Spiel Born - RWE und Ratingen

Kleve - Sieger Velbert - Fortuna Düsseldorf

Wuppertaler SV - Sieger aus Klosterhardt - MSV