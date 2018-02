Ob es rechtzeitig für das „Spiel um Platz drei“ am Samstag an der Ostsee reicht? Am Dienstag deutete bei Dustin Bomheuer noch nicht sehr viel darauf hin.

Der Innenverteidiger des MSV Duisburg, der die beiden letzten Partien in der 2. Fußball-Bundesliga wegen einer grippalen Erkrankung verpasst hat, ist weiterhin krankgeschrieben. Heute wird sich der 26-Jährige einer Untersuchung unterziehen; anschließend dürfte Gewissheit herrschen, ob er zumindest die Reise zum Spiel beim Tabellennachbarn Holstein Kiel (Samstag, 13 Uhr) mitmachen kann. Thomas Blomeyer steht wieder als Ersatz in der Startelf bereit. Die anderen Personalbaustellen bei den Zebras zeigen zumindest einen leichten Verbesserungstrend. Der ebenfalls erkrankt ausgefallene Tim Albutat kann ebenso wieder ins Training einsteigen wie Tugrul Erat, der zuletzt wegen Rückenbeschwerden hatte passen müssen. Noch nicht wieder zur Mannschaft stoßen wird Cauly Oliveira Souza. Der brasilianische Mittelfeldmann, den ein viraler Infekt seit Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, kann aber zumindest auch wieder individuell trainieren.

