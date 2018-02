Der ehemalige Fußball-Nationalspieler David Odonkor wird am 26. Mai 2018 sein Abschiedsspiel in Aachen bestreiten.

Odonkor wird mit ehemaligen Mannschaftskollegen und Weggefährten gegen den Deutschland-Kader der WM 2006 antreten. „Ich freue mich sehr, dass es zu diesem Spiel kommen wird. Aachen war in meiner Karriere eine ganz besondere Station. Ich liebe die Stadt, die Fans, die Alemannia“, sagt Odonkor gegenüber dem RevierSport.

Aachen hatte Odonkor in der Saison 2011/12 unter die Arme gegriffen und ihn nach einer schweren Verletzung unter Vertrag genommen. Insgesamt bestritt er 23 Pflichtspiele für die Alemannia. Eine Saison später beendete er beim ukrainischen Profiklub FC Hoverla-Zakarpattya Uschhorod seine aktive Laufbahn. Neben diesen beiden Stationen spielte Odonkor als Profi noch für Borussia Dortmund (2001 bis 2006) und Betis Sevilla (2006 bis 2011).

Einer seiner Höhepunkt war mit Sicherheit die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Im zweiten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Polen bereitete Odonkor nach seiner Einwechslung kurz vor Spielende mit einer Flanke von rechts das Siegtor zum 1:0 von Oliver Neuville vor. Deutschland war nach dem Spiel im WM-Fieber und feierte am Ende mit dem Sieg im Spiel um Platz drei gegen Portugal (3:1) ein unvergessliches Sommermärchen. "Das wird uns niemand mehr nehmen. Es war mit das Beste, was ich in meiner Karriere erlebt hat. Ich freue mich Ende Mai die ehemaligen Weggefährten wiederzusehen und die Erinnerungen wieder hochleben zulassen. Vielleicht können mit diesem Abschiedsspiel in eine tolle und hoffentlich erfolgreiche WM für Deutschland in Russland starten", sagt Odonkor, der aktuell die SpVgg Bad Pyrmont in der Landesliga Hannover trainiert.

Am 14. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in Russland. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Schweden, Mexiko und Südkorea.