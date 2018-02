Terkan Yerek sicherte der Spvg Schonnebeck mit seinen Treffern zum 2:0 und 3:0 den Sieg gegen den Cronenberger SC in der Oberliga Niederrhein.

Durchgefroren aber zufrieden verließ der Essener Doppeltorschütze und Mann des Spiels kurz vor Spielende den Kunstrasenplatz. Mit zwei Toren hatte der 23-jährige Mittelfeld-Akteur maßgeblichen Anteil an den drei Punkten der Schonnebecker gegen den Abstiegskandidaten aus Cronenberg. Yerek hatte also gleich mehrfach Grund zur Freude.

[b]Der Kapitän macht die Mannschaft heiß[b]

"Es war aufgrund der Kälte schwierig zu spielen, der Kunstrasen war sehr glatt", erklärte er nach dem Spiel. Temperaturen unter null Grad Celsius machten sowohl den Zuschauern als auch den Spielern auf dem Platz zu schaffen. "Als Spieler haben wir uns schon in der Kabine mental auf die Bedingungen vorbereitet", antwortete Yerek auf die Frage, wie man mit einer solchen Kälte umgeht. "Außerdem stimmt uns unser Kapitän immer vor der Partie ein, macht uns heiß und sieht zu, dass wir schon in der Kabine richtig auf Temperatur kommen", erklärte er den Ablauf vor dem Spiel.

[b]Neue Serie wichtiger als die eigenen Tore[b]

Wichtig war die Einstellung der gesamten Mannschaft die Leistung auf den Kunstrasen zu bringen, wie er sagte. Für Yerek war es auch der Ehrgeiz, der seine Mannschaft angetrieben hat. "Wir wollten mit einem Sieg gegen den Cronenberger SC eine neue Serie starten, nachdem wir in der vergangenen Woche bei der SSVg Velbert verloren haben", schilderte der zweifache Torschütze die Situation. Vor der 0:1-Niederlage in Velbert schien die Tönnies-Truppe nahezu unschlagbar. 13 Partien in Folge waren die Schonnebecker ungeschlagen.

Seinen persönlichen Erfolg stellt der 23-Jährige aber hinter den der Mannschaft. "Ich bin nicht der Torjäger, sondern eher der Vorbereiter", kommentierte er seine beiden wichtigen Tore. "Aber ich bin froh, dass es zweimal geklappt hat und freue ich auf die kommenden Wochen mit der Truppe", ergänzte er.