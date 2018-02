Arminia Bielefeld kam gegen den 1.

FC Köln mit 0:5 unter die Räder. Köln ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast mit 3:1 gewonnen. Die Geißböcke überrannte Bielefeld förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit erst 15 erzielten Toren hat die Arminia im Angriff Nachholbedarf. Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den 13. Platz in der Tabelle ein. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Arminen nur fünf Zähler. Die Bielefelder musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Arminia Bielefeld insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Defensivverbund des FC steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Für den 1. FC Köln geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Kölner ist seit drei Spielen unbezwungen. Nächster Prüfstein für Bielefeld ist auf gegnerischer Anlage Fortuna Köln (Samstag, 16:00 Uhr). Köln misst sich am gleichen Tag mit Preußen Münster.