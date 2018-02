Bei Borussia Mönchengladbach holte sich Arminia Bielefeld eine 0:2-Schlappe ab.

Das Hinspiel bei Bielefeld hatte Mönchengladbach schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Borussia Mönchengladbach El Bakali, Kurt, Gaal, Heise, Romano und Siregar für Caliskan, Schroers, Cakmak, Corsten, Eyawo und Rubaszewski aufliefen, starteten bei Arminia Bielefeld Klantzos, Sahin, Temin und Klass statt Pudel, Consbruch, Dogan und Kalac.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Johannes Maria Siregar von Mönchengladbach den Platz. Für ihn spielte Kevin Rubaszewski weiter (50.). Nach 70 Minuten bejubelten die 80 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den Gastgeber durch Tom Gaal. Wenig später kamen Ali Cirak und Sören Borchert per Doppelwechsel für Erkan Aydin und Marvin Mika auf Seiten von Bielefeld ins Match (74.). Für das 2:0 von BMG sorgte Conor Noß, der in Minute 80 zur Stelle war. Am Schluss fuhr die Fohlen gegen den DSC auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der Sieg über Arminia Bielefeld, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Borussia Mönchengladbach von Höherem träumen. Mönchengladbach ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Fohlen-Elf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon neun vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage behält Bielefeld den siebten Tabellenplatz. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen BMG kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Nächster Prüfstein für Borussia Mönchengladbach ist auf gegnerischer Anlage der FC Schalke 04 (Sonntag, 11:00 Uhr). Der DSC misst sich am gleichen Tag mit Fortuna Düsseldorf.