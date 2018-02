Es geht um's Ganze: Der TuS Haltern tritt zum Spitzenspiel der Oberliga Westfalen beim 1. FC Kann-Marienborn an. Das 1:3 im Hinspiel ist für die Niemöller-Elf Warnung genug.

Der Erste gegen den Dritten. Nicht nur die Fans können sich auf ein spannendes Spiel (Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr) um die beste Ausgangsposition im Aufstiegsrennen freuen. Auch für die Akteure ist das eine besondere Erfahrung, die sich die Spieler selber erarbeitet haben, wie Trainer Niemöller auf der vereinseigenen Homepage erklärt. "Vor Ehrfurcht erstarren sollen meine Spieler indes nicht, obwohl natürlich immer die Gefahr besteht, wenn im Vorfeld von einer echten Spitzenbegegnung die Rede ist", sagt er.

Unterschiedliche Vorzeichen

Während die Haltener am vergangenen Sonntag ihre Partie gegen den FC Gütersloh nach einem frühen 0:1-Rückstand noch drehen und gewinnen konnten, musste Kaan-Marienborn bei der Reserve des SC Paderborn die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Während man vermuten könnte, dass genau in dieser Phase die Chance auf einen Sieg beim Tabellenführer am höchsten ist, beschreibt Niemöller gegenteilige Auswirkungen: "Es ist eher ungünstig, dass wir ausgerechnet jetzt gegen sie spielen müssen. Die Niederlage in Paderborn wird dazu führen, dass sie ihre allerbeste Leistung abrufen werden", warnt Niemöller auf der Homepage des TuS Haltern.

Vielseitige Qualitäten bei Kaan-Marienborn

Er sieht nicht nur die gefährlichen Standards und deren fußballerische Qualität als Merkmale des Gegners, sondern weist auch auf deren robuste Abwehrarbeit hin. Die zwei Gegentore in sechs Heimspielen belegen diese Kompaktheit. Zu was die Mannschaft aus dem Solinger Vorort fähig ist, haben sie während des Hinspiels in der Stauseekampfbahn gezeigt. Mit einem deutlichen 1:3 musste sich das Niemöller-Team geschlagen geben. Für den Trainer hat diese Niederlage jedoch auch etwas positives, denn sie habe die Haltener Elf zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Niemöller vergleicht die Niederlage mit der erstmaligen Abfahrt einer Skipiste: "Wenn du einmal eine schwarze Piste runtergefahren bist, willst du es das nächste Mal besser machen", erklärt er. Jetzt müssen es die Haltener nur noch auf Platz zeigen.