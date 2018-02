Marcel Lenz ist bei Rot-Weiss Essen bisher so etwas wie der Pechvogel der Saison. Erst die Spielabsagen nach der OP von Robin Heller, nun die Verletzung.

Mit geballter Faust und freudestrahlendem Gesicht stand Marcel Lenz vor gut zweieinhalb Wochen im Spielertunnel des Paul-Janes-Stadions in Düsseldorf. Der ehemalige Duisburger machte sich berechtigte Hoffnungen, mit der überzeugenden Leistung gegen den Oberligisten TuRU Düsseldorf und vor allem durch die beiden gehaltenen Strafstöße im Elfmeterschießen, das Rennen um die Nummer eins im Essener Tor gewonnen zu haben. Nach Informationen dieser Redaktion soll sich Trainer Argirios Giannikis auch für die bisherige Nummer zwei, der in allen Niederrheinpokal-Spielen zum Einsatz kam, in der Liga aber nur gegen die U21 des 1. FC Köln spielen durfte, festgelegt haben.

Einen Tag vor dem Spiel dann die große Enttäuschung. Lenz verletzte sich im Abschlusstraining. Faserriss – Robin Heller kehrte bei der 0:1-Heimniederlage gegen den Bonner SC wieder zwischen die Pfosten zurück. Bis Lenz wieder einen neuen Anlauf auf die Nummer eins unternehmen kann, muss er sich noch ein wenig gedulden.

„Er wird weiterhin ausfallen“, bestätigt der Fußballlehrer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Wiedenbrück. „Er hat Einblutungen an zwei Stellen. Ab nächster Woche beginnt er wieder mit dem Reha-Training, dann müssen wir schauen, wie der Muskel wieder zusammenwächst.“ In etwa zehn Tagen erwartet ihn Giannikis wieder zurück im Mannschaftstraining.

Lenz ist bei den Essenern dadurch so etwas wie der Pechvogel der bisherigen Saison. Nachdem sein Kontrahent Heller im November an der Schulter operiert werden musste, fand nur noch ein einziges Ligaspiel statt. Die restlichen Partien mussten aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Nun die Verletzung, nachdem er eigentlich den Kampf um die Nummer eins in Essen für sich entschieden hatte...