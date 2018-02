Nach starkem Saisonstart ist BVB-Spieler Christian Pulisic im Formtief. Nun spricht er darüber – und gibt sich optimistisch.

Es war eine ungewohnte Perspektive: 74 Minuten saß Christian Pulisic während des 1:0-Siegs von Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach auf der Bank, dann erst wurde er für Mario Götze eingewechselt. Zuvor hatte der US-Amerikaner von 33 Pflichtspielen fünf wegen Verletzung verpasst, 25 Mal hatte er in der Startelf gestanden. 2.242 Spielminuten hat er in den Beinen, nur Torhüter Roman Bürki (2.970) und Innenverteidiger Sokratis (2.597) kommen beim BVB auf mehr.

Da ist es nur logisch, dass man mal eine Pause bekommt – zumal Pulisic zuletzt auch in ein Formtief geraten schien. Er sei derzeit nicht in Topform, räumte der US-Amerikaner gegenüber ESPN ein. „Aber ich arbeite hart und versuche dem Team zu helfen, wo es geht“, fügte er hinzu. „Ich muss positiv bleiben, weiter arbeiten und dann werden sich die Dinge wieder wenden.“

Könnte denn eine schöpferische Pause helfen, um wieder an die alte Form heranzukommen? „Momentan ist keine Zeit für eine Pause“, sagte Pulisic. „Also muss ich einfach weitermachen.“ Möglich allerdings, dass er nun zu einer Pause gezwungen wird: Am Montag brach er das Training ab. In Dortmund geht man allerdings davon aus, dass keine gravierende Verletzung vorliegt. "Er hat am Sonntag einen Schlag auf den Fuß bekommen und wollte es versuchen", erklärte Trainer Peter Stöger. "Es ist nicht ganz so schlimm, aber man muss im Hinblick auf Donnerstag ja auch nichts riskieren."

Dann steht das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League an, in dem der BVB einen 3:2-Vorsprung verteidigen muss. Und es fehlt schon beträchtliches Offensivpotenzial: Andrey Yarmolenko fehlt wegen einer Fußverletzung noch einige Zeit, Jadon Sancho laboriert an einer Bänderverletzung im Fuß. Maximilian Philipp trainierte zwar erneut mit, ist gerade erst auf dem Weg zurück. Und auch Shinji Kagawa fehlt in dieser Woche noch mit einer nicht näher definierten Knöchelverletzung. Zumindest für die Ersatzbank also wird Pulisic gebraucht – eine komplette Pause kann ihm Stöger nicht einräumen.