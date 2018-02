Die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan sind mit dem Starensemble von Manchester City sensationell im Achtelfinale des FA-Cups gescheitert.

Bei Drittligist Wigan Athletic unterlag der überlegene Tabellenführer der Premier League mit 0:1 (0:0), für die Citizens war es wettbewerbsübergreifend im 42. Spiel erst die dritte Niederlage.

Wigan trifft im Viertelfinale Mitte März mit dem FC Southampton auf den nächsten Premier-League-Klub.

Der nordirische Nationalspieler Will Grigg, der durch den Song "Grigg's on fire" weltweit Berühmtheit erlangte, schoss in der 79. Minute das Siegtor für den krassen Außenseiter, der nach einer umstrittenenen Roten Karte gegen Citys Linksverteidiger Fabian Delph (45+2.) eine Halbzeit lang in Überzahl spielte.

ManCity-Coach Pep Guardiola hatte der Platzverweis so sehr erzürnt, dass er in der Halbzeit im Spielertunnel auf Schiedsrichter Anthony Taylor losstürmte, um den Referee zur Rede zu stellen. Taylor hatte zunächst die Gelbe Karte in der Hand, entschied sich nach Delphs Foul an Wigans Max Power aber noch einmal um und zückte glatt Rot.