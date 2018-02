Agirios Giannikis sieht eine positive Entwicklung, die sein Team am Freitag gegen den Bonner SC beweisen muss. Aufsichtsratschef Helf spürt keinen Zeitdruck bei der Trainersuche.

"Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt“, sagt RWE-Trainer Argirios Giannikis. Und auch sonst lobt er die Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. Sie sei taktisch variabler und spieltechnisch besser geworden, und deshalb für den Gegner auch schwerer ausrechenbar.

„Die Mannschaft ist enger zusammengerückt“, findet der Trainer, der in der Winterpause an der Balance zwischen Defensive und Offensive gefeilt hat. Die Abwehr wurde ja bereits vor der Pause stabilisiert, nun sollen mit der Sicherheit im Rücken spielerische Elemente und mehr Torgefahr hinzukommen. Man wird sehen: An diesem Freitag rollt in der Regionalliga wieder der Ball. Zu Gast an der Hafenstraße ist der Bonner SC, ein Abstiegskandidat (19.30 Uhr).

Die Rasenheizung bullert, weil die Stadtwerke als Partner die Kohle für den Betrieb bereitstellt. In dieser Hinsicht gibt keine Probleme mit den äußeren Bedingungen. Aber da ist auch noch die Entscheidung von Agi Giannikis, dass er den Verein spätestens im Sommer in Richtung VfR Aalen wieder verlassen wird. Das bereitet den Rot-Weissen schon ein paar Kopfschmerzen.

Zunächst einmal rechnet der Klub auf den Rängen mit Reaktionen gegen den Trainer. Wie heftig sie ausfallen, weiß niemand. Wenn es im Rahmen bleibt, okay, das gehört zum Job, was übrigens auch Giannikis so sieht. Nur eine Eskalation will RWE unbedingt vermeiden, weil das dem Ansehen des Klubs nur schaden würde.

Darüber hinaus müssen die Verantwortlichen an der Hafenstraße durch Giannikis’ Entscheidung noch weitere Überstunden schieben, denn ein Nachfolger wird gesucht. Aufsichtsratschef André Helf spürt allerdings keinen Zeitdruck. „Das muss alles vernünftig überlegt werden, einen Schnellschuss wird es nicht geben“, sagt er. Das sowieso nicht, denn der Klub sucht ja schon seit einem Monat. Man strebe eine langfristige Lösung an, deshalb werde in alle Richtungen „super gründlich“ recherchiert. Und Helf sagt: „Das braucht Zeit, es muss ja schließlich passen.“ Bei der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Dienstag sei das Thema „Trainersuche“ auch kein besonderer Schwerpunkt gewesen, behauptet Helf. „Zumal Trainer Giannikis hundertprozentig seine Arbeit macht und keinen Anlass zur Kritik liefert.“

Fünf der sechs Vorbereitungsspiele haben die Rot-Weissen gewonnen, darunter war auch ein 2:0-Sieg gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld. RWE erreichte im Verbandspokal das Halbfinale, allerdings mussten die Essener dort gegen den Oberligisten TuRu Düsseldorf ins Elfmeterschießen. Also, die Ergebnisse stimmten, bislang gibt’s wenig zu meckern. Aber sollte Rot-Weiss in der Regionalliga nicht die gewünschten Resultate liefern -- aus welchen Gründen auch immer – Giannikis könnte schneller als üblich noch heftiger in die Schusslinie geraten: von wegen hundertprozentige Einstellung... „Wir werden uns auch durch Niederlagen nicht von unserem Weg abbringen lassen“, versichert André Helf.

Gegen Bonn müssen die Rot-Weissen ihre Fortschritte nun auf den Rasen bringen. Anders als in der Vorbereitungszeit rücken die Ergebnisse in den Fokus. Und schön wär’s, wenn zu den gewünschten Resultaten auch noch eine Portion Leidenschaft und Ästhetik hinzukämen. „Wir haben spielerisch sehr gute Ansätze gezeigt“, erinnert Giannikis an die Testspiele gegen 1. FC Köln II (2:1) und Borussia Dortmund II (1:2). Am Freitag können sie beweisen, dass es nicht bei Ansätzen bleiben muss.