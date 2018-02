Der ASC 09 Dortmund hat eine wundersame Entwicklung hinter sich. Von einer Saison auf die andere hamstern sich die Dortmunder von einem Abstiegs- zu einem Aufstiegskandidaten.

Die Rückrunde in der Oberliga Westfalen beginnt am kommenden Wochenende. Der ASC Dortmund ist am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Ennepetal zu Gast. Die Dortmunder überwinterten auf Platz zwei, was nicht unbedingt zu erwarten war, galt der ASC zu Saisonbeginn doch als Abstiegskandidat Nummer eins. "Umso erstaunlicher ist die Entwicklung, die die Jungs gemacht haben", schwärmt Trainer Adrian Alipour.

Wille und Gier als Erfolgsrezept

Diese Entwicklung soll auch in der Rückrunde fortgesetzt werden. Das Ziel ist es, die vielen jungen Spieler weiter in der Oberliga zu etablieren. Die Einstellung seiner jungen Spieler sieht Trainer Alipour als ein Grund für den positiven Hinrundenverlauf an. "Die Kerle sind willig, wollen sich präsentieren und das Bestmögliche aus sich heraus holen." Nach einem Spiel wird dann nicht gefragt, was man "gut gemacht hat, sondern wo Verbesserungspotenzial ist."

Eine gute Physis, an der auch in der Vorbereitung intensiv gearbeitet wurde, ist eine weitere Grundvoraussetzung für den Erfolg in der Hinrunde. Alipour sieht die Fitness nach der Pause bei 100 Prozent. Die guten Testspielergebnisse stimmen Trainer und Mannschaft positiv für den Rückrundenstart. Die Niederlage gegen die SSVg Velbert will Alipour aber nicht überbewerten: "Die Niederlage gegen Velbert war gar nicht verkehr, damit uns weiterhin bewusst bleibt, wo wir herkommen", erklärt er.

Jetzt gilt die Aufmerksamkeit allerdings der Vorbereitung auf das erste Spiel des Jahres beim TuS Ennepetal. "Wir regenerieren uns jetzt von der harten Vorbereitung und bereiten uns konzentriert vor. Jeder ist heiß, dass es endlich los geht. Wir haben keine Lust mehr auf Freundschaftsspiele."

ASC achtet nicht auf die Tabelle

Die verzogene Tabellensituation interessiert Alipour hingegen nicht. "Ich achte nicht darauf, wer wie viele Spiele hat und wer eventuell noch an uns vorbeiziehen könnte", erläutert er. Der Aufstieg sei ebenfalls kein Thema in Dortmund. "Vor der Saison war unser Ziel der Klassenerhalt. Sollten wir im Sommer auf Platz sechs oder sieben landen, haben wir eine super Saison gespielt", gibt sich Alipour demütig. Kampfgeist besitzt er trotzdem: "Uns ist bewusst, dass wir gegen jeden Gegner verlieren, aber auch gewinnen können, wenn das Team bis an die Leistungsgrenze geht."