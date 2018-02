Die U19 von Rot-Weiß Oberhausen musste gegen Borussia Dortmund am Sonntagvormittag vor 100 Zuschauern in der A-Junioren-Bundesliga eine 2:6 (0:1)-Heimniederlage hinnehmen.

Der Tabellenzweite Borussia Dortmund bleibt damit dem Tabellenführer aus Gelsenkirchen weiter auf den Fersen und ist der ärgste Konkurrent um den Titel der West-Meisterschaft. Damit der BVB aber auch im vierten Spiel den vierten Sieg einfahren konnte, bedurfte es gerade in der ersten Halbzeit aller Kraftreserven. Oberhausen stand gut und ließ wenig zu. BVB-Trainer Benjamin Hoffmann (38) teilte diese Einschätzung: "Oberhausen hat das defensiv gut gemacht. Sie haben gut gearbeitet. Für uns war es immens schwierig, den Spielaufbau zu gestalten."

Das war kein guter Tag für uns. Dimitrios Pappas, RWO-U19-Trainer

RWO-Trainer Dimitrios Pappas (37 Jahre) sah dies aber ein wenig anders: "Wir haben komplett, auch in der ersten Halbzeit, kein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns nicht zugetraut durchzuschieben, die Leute zu nehmen und zu übergeben. Wir haben ein bisschen ängstlich gespielt. Das war kein guter Tag für uns."

Kein guter Tag, da es am Ende 6:2 für die Schwarz-Gelben aus Dortmund hieß. Hoffmann erklärte sich diese Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit dem Kräfteverschleiß der Oberhausener: "Die wenigen Räume, die wir hatten, haben wir dann eigentlich ganz gut genutzt. Wir haben ein bisschen gehofft, dass im Laufe des Spiels die Kräfte von Oberhausen schwinden. So ist es am Ende auch gekommen."

Hoffmann freute sich auch über die Art und Weise, wie seine Mannschaft im Vergleich zur Hinrunde aufgetreten ist: "Wenn man das jetzt noch einmal mit der Hinrunde vergleicht, sind wir viel besser in die Rückrunde gestartet. Aber wir gestalten die Spiele momentan auch mit einer ganz anderen Präsenz und Dominanz. Von daher bin ich sehr froh, was die Jungs gerade leisten."

Nächsten Sonntag geht es für die Dortmunder gegen Fortuna Köln. Aber auch den Tabellenletzten wollen die BVB-Junioren nicht unterschätzen. "Wir werden uns wieder auf Fortuna Köln einstellen müssen. Es wird ein anderes Spiel, vielleicht eine andere Spieleröffnung, andere Laufwege. Wir werden die Jungs darauf vorbereiten", betonte Hoffmann.

Die Kleeblätter müssen sich nun auch auf den kommenden Gegner konzentrieren. Dieser heißt Arminia Bielefeld und ist derzeit Tabellenvorletzter - für Pappas dennoch keine Mannschaft, die in diese Tabellenregionen gehört: "Für mich ist Bielefeld kein Abstiegskandidat, aber derzeit befinden sie sich dort. Sie spielen einen guten Fußball. Das wird ein interessantes Spiel und wir freuen uns darauf."