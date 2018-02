ETB Schwarz-Weiß Essen und der 1. FC Monheim trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Kampf und Nickligkeiten prägten die Partie.

Während die Schwarz-Weißen aufgrund des schlechten Wetters noch kein Pflichtspiel bestritten haben und unbedingt mit einem Erfolgserlebnis starten wollten, ging es für die Gäste aus Monheim darum, die 0:4-Niederlage im vergangenen Spiel vergessen zu machen. 90 intensive Minuten waren praktisch vorprogrammiert.

Emotionen kochen hoch

Schon zu Beginn der ersten Halbzeit wurde deutlich, dass die Partie über den Kampf und die Leidenschaft entschieden wird. Es gab keine klaren Möglichkeiten auf beiden Seiten. Das Geschehen tummelte sich im Mittelfeld ab. Häufige Ballverluste sorgten für ein ständiges Hin und Her. Keine der beiden Teams konnte während dieser Phase ihr Spiel auf den Rasen bringen. Die Begegnung wurde Mitte der ersten Halbzeit immer ruppiger. Der erste Leitragende war Monheims Keeper Johannes Kutscher, der nach einem Zusammenprall liegen blieb. Er hielt sich den Rücken, konnte aber nach einer kurzen Behandlungspause weiter spielen.

Die Offensivbemühungen der Gastgeber des ETB Schwarz-Weiß waren in dieser Phase überschaubar, die Pässe in die Spitze fanden keine Abnehmer. Die vielen Fouls heizten die Atmosphäre auf. Nach einer unübersichtlichen Situation und der anschließenden Rudelbildung beruhigten sich die Gemüter wieder etwas. Das Monheimer Team war der Führung allerdings näher als der Gastgeber, ETB-Torwart Johannes Focher stand einige Meter zu weit vor seinem Kasten. Philipp Hombach nahm die Situation wahr und schlug den Ball aus 40 Metern lang nach vorne. Die Bogenlampe senkte sich knapp über das Tor. ETB-Trainer Wölpper zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Abwehrleistung: "Wir haben mit einer Viererkette gespielt, die so zum ersten Mal auf dem Platz stand. Dafür haben die Jungs das gut gemacht."

Beide Mannschaften vergeben die Chancen zum Sieg

Nach der Halbzeitpause kam das Team von Trainer Wölpper offensiver aus der Kabine, die Chancen auf Seiten der Essener häuften sich. Wölpper sah eine Drangphase seiner Mannschaft. Die Chancen zur Führung häuften sich. Marvin Ellmann, Kohei Yokozawa und Malek Fakhro, der den Ball an die Latte köpfte, konnten die hundert-prozentigen Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Weiterhin entschärfte ETB-Torwart Focher die guten Gelegneheiten der Monheimer, die mehrmals frei durch waren. TWölpper wechselte in der Schlussphase defensiv, "damit wir nicht noch in einen Konter laufen", erklärt er.

Wölpper war nach dem Spiel trotz des Unentscheidens zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Ich bin froh, dass wir nach den vielen Gegentoren in der Vorbereitung zu null gespiel haben, obwohl ich auch gerne gewonnen hätte." Monheims Trainer Dennis Ruess war nach dem Spiel nicht zu einer Stellungnahme bereit.