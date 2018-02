Trotz des großen Schuldenbergs Heidel beruhigt Schalke-Fans

Der FC Schalke 04 gehört in Europa zu den 20 am höchsten verschuldeten Vereinen. Doch nicht zuletzt, weil Schalke ein eingetragener Verein ist, bleibt Manager Heidel zuversichtlich, was die Zukunft des Klubs betrifft.