Cauly Oliveira Souza vom Zweitligisten MSV Duisburg muss mindestens in den nächsten drei Wochen zuschauen.

Souza wird dem Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg in den kommenden Wochen aufgrund eines viralen Infekts fehlen.

„Cauly wird in den nächsten drei Wochen nicht mit dem Team trainieren können“, erklärt Mannschaftsarzt Dr. Christian Schoepp von der BG-Unfallklinik Duisburg. „Wir werden ihn dabei intensiv begleiten, den Heilungsverlauf beobachten und schauen, wann er dosiert wieder belasten kann“, so Schoepp weiter. Ansteckend sei der Infekt aber nicht, hieß es.

Schon in den vergangenen Wochen seit dem Jahreswechsel war der Brasilianer ein wenig der Musik hinterhergelaufen. Bei den Spielen in Bochum und gegen den 1. FC Heidenheim konnte ihn Trainer Ilia Gruev jeweils nur als Joker einsetzen. Zuvor hatte der 22-Jährige, der vor der Saison vom Drittligisten Fortuna Köln gekommen war, sämtliche 18 Spiele in der Startelf bestritten. Aktuell bringt er es auf fünf Tore, darunter jeweils ein Doppelpack bei Arminia Bielefeld und gegen den FC Erzgebirge Aue. Mit dieser Zwischenbilanz war er auch schon ins Blickfeld mancher Erstligisten geraten.

Souza wird definitiv am Samstag im Heimspiel gegen Bielefeld sowie danach in Nürnberg und gegen den FC Ingolstadt fehlen. Auf der rechten Außenbahn dürfte seinen lange Zeit angestammten Platz dann wiederum Ahmet Engin einnehmen, der dies bereits in den drei Partien seit Jahresbeginn in herausragender Manier getan hat. Danach dürfte es wieder ein enges Rennen um das Startelf-Ticket geben.

Trainiert wird vor der Partie gegen Bielefeld (Samstag, 13 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena) noch zweimal öffentlich an der Westender Straße: heute ab 13.30 Uhr und morgen nach der Videoanalyse, die ebenfalls um 13.30 Uhr beginnt. Die Einheit am Freitag absolvieren die Schützlinge von Ilia Gruev unter Ausschluss der Öffentlichkeit.