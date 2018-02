Den überraschenden 3:1-Sieg des MSV Duisburg gegen Bayer 04 Leverkusen West ließen sich auch zwei alte Bekannte nicht entgehen. Beflügelt durch den Sieg will die Vural-Elf jetzt nachlegen.

Die Mannschaft von Trainer Engin Vural befindet sich aktuell in absoluter Topform. Das bekamen am Sonntag auch die qualitativ stark besetzten Leverkusener zu spüren, die viele Experten vor der Saison als Topanwärter auf die ersten beiden Plätze gesehen hatten. Während das Team von Markus von Ahlen den eigenen Erwartungen im Moment etwas hinterher hängt, stehen die seit vier Ligaspielen unbesiegten Zebras mit Tabellenplatz vier mehr als gut da. „Der MSV hat eine gute Mannschaft und das gegen einen starken Gegner sehr gut gemacht. Es war ein Duell auf Augenhöhe, da war kein Unterschied zu sehen“, lobte Schwarz-Weiß-Essen-Trainer Manfred Wölpper, der von 2012 bis 2016 die zweite Mannschaft des MSV trainierte, den Auftritt der U19.

Hopp vom Offensivspiel der Vural-Elf begeistert

Genau wie Wölpper, der sich am Nachmittag mit dem 1. FC Monheim noch seinen ersten Rückrundengegner bei Germania Ratingen anschaute, war auch Ex-MSV-Legende Joachim Hopp wie so oft wieder zu Gast an der Westender Straße. „Die Mannschaft ist gut drauf, hat auch gegen Leverkusen gut mitgehalten und dabei vor allem mutig nach vorne gespielt“, sagte der ehemalige Bundesligaspieler über den begeisterten Auftritt der Duisburger Talente.

Lobende Worte also für Engin Vural und seine Mannschaft. Dass sein Team nach der soliden Hinrundenausbeute nun voll auf die Rückrunde brennt, war den Spielern durchaus anzumerken: „Nach fast zweimonatiger Pause wollten die Jungs endlich wieder Fußball spielen. Das hat man auch gesehen“, sagte Vural, der den positiven Schwung jetzt mit in die nächsten Partien nehmen will. Am nächsten Sonntag muss der MSV auswärts beim Vorletzten Arminia Bielefeld ran.