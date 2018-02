Der Sportclub Verl zeigt sich vor dem Regionalliga-Auftakt am kommenden Wochenende gegen den BVB II in guter Verfassung.

Mit einem klaren 6:0 (2:0) über den Oberligisten RW Ahlen schoss sich Verl für das Nachholspiel gegen Borussia Dortmund II am kommenden Samstag (10. Februar, 14 Uhr) warm. "Das war in Ordnung, eine ordentliche Reaktion auf das letzte Testspielwochenende", lobte Sportclub-Trainer Guerino Capretti. Zur Erinnerung: Da hatte Verl in zwei Partien gegen die Oberligisten und Ahlener Liga-Konkurrenten Hammer SpVg und FC Gütersloh keinen Treffer erzielt.

Gegen Ahlen waren Gianluca Marzullo (2), Cihan Özkara (2), Patrick Kurzen und Zlatko Muhovic erfolgreich. Apropos Muhovic: Der 27-jährige Bosnier zog eine mögliche Ausstiegsklausel im Winter nicht. Stattdessen verlängerte der flexibel einsetzbare Offensivspieler seinen Vertrag bis Ende der Saison 2018/19. Ebenfalls seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat Mannschaftskapitän Julian Schmidt.

So spielte der SC Verl:

Brüseke (46. Lange) - Choroba (65. Großeschallau), Schmidt (65. Diallo), Stöckner (65. Klauke), Sansar (65. Schaal) - Müller (65. Kolodzig), Kurt (46. Mikic) - Hecker (46. Kurzen), Maier (65. Haeder), Liehr (46. Muhovic) - Marzullo (65. Özkara).