Michy Batshuayi soll den zum FC Arsenal gewechselten Stürmerstar ersetzen. Der 24-jährige Belgier hat aber auch einen ähnlichen Hang zur Eigenwilligkeit.

Gegen Ende eines langen Arbeitstages klingt Michael Zorc am Telefon noch äußerst gut gelaunt. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund ist gerade auf dem Heimweg vom Trainingsgelände im Stadtteil Brackel, wo er der Mannschaft ihren neuen Mitspieler vorgestellt hat: Michy Batshuayi, 24 Jahre alter Belgier, der bis Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen wird – und am Mittwochnachmittag erstmals mit den neuen Kollegen trainierte.

Für Zorc enden damit intensive Wochen, für die vor allem Pierre-Emerick Aubameyang verantwortlich zeichnete, der mit aller Macht zum FC Arsenal wechseln wollte. Am Vormittag einigten sich die Klubs endlich auf eine Ablösesumme von 63,75 Millionen Euro.

1,5 Millionen Euro reicht der BVB nach Informationen dieser Redaktion als Leihgebühr weiter an Chelsea, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Der Premier-League-Klub sträubte sich vehement dagegen, Hintergrund könnte sein, dass den Londonern wegen der Verpflichtung minderjähriger Spieler eine Transfersperre droht – da will man den Zugriff auf seine Spieler behalten.

Sofortigen Kauf wollte der BVB nicht

Einen sofortigen Kauf wollte auch der BVB nicht: „Wir haben bewusst zunächst nur eine Leihe realisiert, weil der Markt im Winter eng ist“, erklärt Zorc im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir wollten nicht unter Druck viele Millionen in eine neue Nummer neun investieren.“ Bevorzugtes Ziel war allerdings zunächst Olivier Giroud vom FC Arsenal. Der aber wollte lieber in London bleiben, wechselte zu Chelsea und Batshuayi wurde für den BVB frei. „Natürlich haben wir uns mit mehreren Stürmern intensiv beschäftigt“, sagt Zorc. „Michy Batshuayi ist eine sehr gute Lösung, zumal er voll im Saft steht. Michy hat am Wochenende erst 90 Minuten gespielt."

Auf den ersten Blick hat Dortmund einen exzellenten Aubameyang-Ersatz verpflichtet: Alle 97 Minuten hat Batshuayi in der laufenden Saison ein Pflichtspieltor erzielt sein Vorgänger brauchte dafür 102 Minuten. Trotz seiner 1,85 Meter ist der Stürmer beweglich, dynamisch und ballsicher, im Laufe seiner Karriere hat er sich eine immer größere Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor angeeignet. Chelsea gab vor anderthalb Jahren 40 Millionen Euro aus, um ihn von Olympique Marseille zu holen.

Dort aber blieb der große Durchbruch aus, seine Treffer machte der Belgier vor allem in Pokalspielen gegen kleinere Gegner. Ansonsten wurde ihm meist Alvaro Morata vorgezogen. Und so machte Batshuayi am Mittwoch keinen Hehl aus seiner Motivation zum Wechsel: „Um mein großes Ziel zu erreichen, möchte ich möglichst viel spielen und viele Tore schießen. Im Sommer findet die WM statt.“ Auch der FC Sevilla, AS Rom und die AS Monaco waren interessiert am Stürmer, doch das Rennen machte der BVB.

Wie Aubameyang als Comic-Held posiert

„Ich hörte, der Batman-Job ist frei, also entschied ich, zu übernehmen“, twitterte der Stürmer, der wie Aubameyang schon als der Comic-Held posierte. Nicht die einzige Parallele: Auch Batshuayi bejubelt seine Tore dann und wann per Salto, auch er hat einen Hang zu exaltiertem Verhalten – und Undiszipliniertheiten sind dem Belgier nicht fremd: Mit 14 setzte ihn der RSC Anderlecht vor die Tür, später flog er aus der belgischen U21-Nationalmannschaft, weil er in der Vorbereitung auf ein Turnier unerlaubterweise Frauen mit auf sein Zimmer genommen hatte.

„Er ist der Beste, wenn er will – aber er will es nicht immer“, sagte einst sein früherer Mitspieler Igor de Camargo. In Dortmund wird er wollen müssen, um die große sportliche Lücke zu schließen, die Aubameyang hinterlässt.