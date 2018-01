Rolf Schafstall, dreimaliger Trainer des VfL Bochum, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Mehrfach rettete er als Coach den VfL vor dem Abstieg.

Trauer beim VfL Bochum und seiner Fangemeinde: Trainer-Legende Rolf Schafstall ist gestern im Alter von 80 Jahren gestorben. Schafstall, Typ Raubein und immer geradeaus, trainierte in seiner Zeit als Fußballlehrer viele namhafte Vereine (u.a. Schalke 04, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf), aber keinen so oft wie den VfL. Dreimal stand er in Diensten der Bochumer: von 1982 bis 86, 1991 und 2001. Immer wieder schaffte er es, den VfL vor dem Abstieg zu bewahren. Bei seinem letzten Engagement dann nicht mehr.

Rolf Schafstall, gebürtiger Duisburger, lebte zuletzt in Krefeld. Seit dem Tod seines Freundes und früheren VfL-Präsidenten Werner Altegoer 2013 wurde Schafstall nicht mehr im Ruhrstadion gesehen.