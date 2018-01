Die türkische Fußballföderation hat Deniz Naki lebenslang gesperrt. Grund sei "Diskriminierung und ideologische Propaganda" des Fußballers.

Der kurdischstämmige Fußball-Profi Deniz Naki ist von der türkischen Fußball-Föderation (TTF) lebenslang gesperrt worden. Dies wurde auf einer Disziplinarversammlung am Dienstag beschlossen und auf der Homepage des Verbands bekannt gegeben. Dem 28-Jährigen wird Diskriminierung und ideologische Propaganda vorgeworfen. Zusätzlich muss Naki eine Geldstrafe von umgerechnet 58.000 Euro zahlen.

Der ehemalige U21-Nationalspieler hatte sich nach dem Autobahn-Attentat auf seine Person vor rund drei Wochen entschieden, nicht in die Türkei zurückzukehren und bemüht sich um die Auflösung seines Vertrages beim kurdischen Klub Amed SK aus der 3. türkischen Liga.

Naki, der im vergangenen April in der Türkei nach angeblicher Unterstützung der kurdischen Arbeiterpartei PKK in sozialen Medien wegen "Terrorpropaganda" zu 18 Monaten und 22 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt wurde, hatte seine Entscheidung laut seinem Anwalt Stephan Kunz "aufgrund massiver Sicherheitsbedenken" getroffen: "Er hat sich von den Bitten seiner Familie und seines Umfeldes überzeugen lassen, in Deutschland zu bleiben."

Auf Naki waren auf der A4 nahe seiner Geburtsstadt Düren aus einem fahrenden Auto zwei Schüsse abgefeuert worden. Der Deutsch-Türke blieb unverletzt.