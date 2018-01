Der Niederrhein-Oberligist ETB SW Essen hat gegen den VfB Hilden beim 3:6 die erste Testspielniederlage in der Vorbereitung kassiert.

Im ersten Durchgang lief es ordentlich für die Schwarz-Weißen und in der 39. Spielminute sorgte Neuzugang Kohei Yokozawa für die 1:0-Führung der Essener.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren den 0:1-Rückstand innerhalb von 27 Minuten in eine 6:1-Führung. Der ETB konnte durch Alessandro Tomasello (83.) und Damian Peterburs (88.) den Rückstand auf 3:6 verkürzen. „In der ersten Halbzeit war unser Auftritt noch ganz in Ordnung und es war ein Spiel auf Augenhöhe. In

der zweiten Halbzeit habe ich dann durchgewechselt und man muss eindeutig sagen, dass der sogenannte zweite Anzug nicht gepasst hat. Das muss ich ehrlich zugeben. Wir haben jetzt in der Vorbereitung alles gehabt: Richtig gute Spiele, durchschnittliche Partien und diesmal haben wir eine ganz schlechte zweite Halbzeit gezeigt. Vielleicht war das aber auch der richtige Moment, bevor der eine oder andere Spieler überheblich wird, und denkt, dass es von ganz alleine läuft“, erklärte ETB-Trainer Manfred Wölpper nach der Partie.