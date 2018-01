Der VfL Bochum steckt mitten im Abstiegskampf. Am Montag (20:30 Uhr) soll gegen Arminia Bielefeld der erste Schritt aus dem Tabellenkeller gelingen.

Dieses Vorhaben gab es schon am letzten Wochenende. Doch das 0:2 gegen den MSV Duisburg war ein Stimmungskiller. Denn Duisburg gewann verdient, zudem setzten die VfL-Ultras ihren Stimmungsboykott fort. Eine schwierige Lage, in der sich der VfL derzeit befindet.

Bochums Mittelfeldspieler Kevin Stöger betont vor dem zweiten Heimspiel in Serie: "Wir haben das Spiel gegen den MSV abgehakt. Der Blick geht jetzt in Richtung Bielefeld. Es ist derzeit etwas schwierig, weil man jede Woche dasselbe sagen muss. Klar ist: Wir sind fokussiert. Gegen den MSV war auch nicht alles schlecht. Wir hatten Chancen, wir haben gekämpft. Jetzt müssen wir alles in die Zweikämpfe reinhauen, denn wir stehen auf dem Platz und müssen es richten. Wir können in den 90 Minuten zeigen, dass wir die Punkte unbedingt in Bochum behalten wollen."

Wobei den Bochumern in dieser prekären Situation auch die Stimmung von den Rängen helfen könnte. Gegen den MSV hatte der Gast gefühlt das Heimspiel. Das bekommen auch die Spieler mit, wie Stöger bestätigt: "Wir kriegen das alles mit, auch wenn wir versuchen müssen, das auszublenden. Wir erhoffen uns immer die Unterstützung. Wir brauchen die Fans, einige haben uns ja auch zuletzt unterstützt. Wir müssen versuchen, dass wir die Anhänger mit einer guten Leistung mitnehmen."

VfL-Trainer Jens Rasiejewski ergänzte: "Wir brauchen Ergebnisse. Die erreicht man nur durch einen guten Zusammenhalt, das gilt auch für die Mannschaft und die Fans." Daher könnte das Spiel gegen Bielefeld wieder kompliziert werden, denn derzeit scheint es wahrscheinlicher, dass die Ultras auch gegen Bielefeld schweigend zuschauen werden. Zumindest kann der Trainer den gegen den MSV noch gesperrten Anthony Losilla wieder einsetzen. Seine klare Meinung: "Anthony war eine prägende Figur vor seiner Sperre. Da müsste schon einiges passieren, dass er nicht spielt."

Der Defensivallrounder soll die Mannschaft gegen Bielefeld führen. Rasiejewski über den Gegner: "Das ist ein ähnlicher Gegner wie der MSV. Sehr robust und mit zwei starken Spitzen."